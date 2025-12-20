Language
    Ayushman Card बनाने के लिए किन‌-किन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत, कैसे करें अप्लाई; यहां जानें सब

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 09:02 AM (IST)

    आयुष्मान भारत योजना( Ayushman Bharat Yojana) केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के तहत जरूरतमंद लोगों को 5 लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त मिलता ह ...और पढ़ें

    नई दिल्ली। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जनता के हित के लिए कई तरह की अलग-अलग योजना चलाई जाती है। इनमें से ही एक है, आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Yojana)। इस योजना के तहत जरूरतमंद को लोगों को 5 लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त मिलता है। 

    इस योजना का लाभ पाने के लिए ये जरूरी है कि आपके पास आयुष्मान कार्ड (Ayushman Card) हो। इसके लिए आप घर बैठे ही अप्लाई कर सकते हैं। आपको आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले जानते हैं कि आपको अप्लाई करने के लिए (Ayushman Card Online Apply Process) कौन-कौन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी?

    कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए?

    आयुष्मान कार्ड के लिए आपको-

    • आधार कार्ड
    • राशन कार्ड
    • इनकम प्रूफ और श्रमिक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट BoWC  
    • आधार से लिंक मोबाइल नंबर

    कैसे करें अप्लाई?

    स्टेप 1-सबसे पहले Ayushman Bharat Beneficiary पोर्टल पर जाएं और यहां Beneficiary वाले विकल्प पर क्लिक करें।

    स्टेप 2-अब अपको अपना आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और कैप्चा कोर्ड दर्ज करना होगा।

    स्टेप 3- इसके बाद Generate OTP पर क्लिक कर मोबाइल में आए OTP दर्ज करें।

    स्टेप 4- अगले पेज में आपको राज्य, जिला सेलेक्ट करना होगा।

    स्टेप 5-  फिर अपने आधार नंबर से कार्ड के लिए अपनी पात्रता चेक करें। यहां आपको परिवार और कार्ड का स्टेटस देखने को मिलेगा।

    स्टेप 6- अगर कार्ड का स्टेटस Not-Generated है तो आप Apply Now पर क्लिक कर कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

    स्टेप 7- अब पर्सनल डिटेल्स जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ और फैमिली इन्फॉर्मेशन भरें। इसके साथ ही  मांगे गए जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार, राशन कार्ड या दूसरे जरूरी डॉक्यूमेंट की स्कैन कॉपी अपलोड करें।

    स्टेप 6. अंत में आपको अपनी पहचान वेरीफाई करनी होगी। इसके लिए आधार लिंक मोबाइल नंबर पर आधार ओटीपी जनरेट होगा। इस ओटीपी को सब्मिट करने के बाद अपनी डिटेल्स रिव्यू करें और इस तरह से आपका आयुष्मान कार्ड एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा हो जाएगा। 



