Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Ayushman Yojana में कौन-सी बीमारियां नहीं होती शामिल, फायदा लेने से पहले देख लें लिस्ट

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 02:11 PM (IST)

    आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Yojana) के तहत लोगों को आयुष्मान कार्ड (Ayushman Card) प्रदान किया जाता है। इस कार्ड के जरिए लोगों को 5 लाख रुपये ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    नई दिल्ली। आयुष्मान भारत योजना के तहत लोगों को आयुष्मान कार्ड प्रदान किया जाता है। इस कार्ड के जरिए लोगों को 5 लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त मिल सकता है। इसकी शुरुआत साल 2018 में की गई थी।  हालांकि इस कार्ड के तहत कुछ बीमारियों के इलाज आप नहीं करा सकते। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अगर आप आयुष्मान कार्ड से इलाज कराने जा रहे हैं, तो आपका ये जानना जरूरी है कि कौन-सी परिस्थितियों में आप बीमा कवर नहीं ले सकते हैं।

    ये इलाज नहीं होते कार्ड में कवर

    • ऐसी बीमारी जिसका इलाज ओपीडी में किया जा सकता हो।

    • बीमा कवर में प्राइवेट ओपीडी भी शामिल नहीं।

    • अगर अस्पताल सिर्फ टेस्ट कराने जाते हो, तो ये इसमें कवर नहीं होता

    • लेकिन अगर डॉक्टर को दिखाने के बाद आप टेस्ट के लिए जाएं, तो ये बीमा कवर के अंतर्गत आता है।

    यह भी पढ़ें:- Ayushman Yojana के तहत किन्हें मिलेगा गोल्डन कार्ड, क्या है इसका फायदा; कैसे करें अप्लाई?

    आयुष्मान कार्ड में क्या-क्या मिलते हैं फायदे?

    • इस योजना के तहत 3 दिन का pre-hospitalization और 15 दिनों का post- hospitalization शामिल होते हैं।

    • इस योजना के तहत सभी टेस्ट शामिल होते हैं।

    • इसके साथ ही दवाइयों पर लगने वाला खर्च को भी शामिल किया गया है।

    • वहीं भर्ती के दौरान खाने-पीने को भी बीमा में कवर किया जाएगा।

    • इसके अलावा योग्यता को लेकर भी कुछ सीमाएं रखी गई है।

    किसे नहीं मिलेगा कार्ड का फायदा?

    आयुष्मान कार्ड की शुरुआत खास तौर गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए हुई है। इस कार्ड का फायदा वो लोग नहीं उठा पाएंगे, जो संगठित क्षेत्र में काम करते हैं या जो लोग समय पर अपना टैक्स भरते हैं।

    इसके साथ ही अगर आप ईएसआईसी (ESIS) का लाभ लेते हैं या आपकी सैलरी से पीएफ कटता है, तो भी आप योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। वहीं सरकारी नौकरी वाले भी इस कार्ड  का लाभ नहीं ले पाएंगे।



    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US