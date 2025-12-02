Language
    Ayushman Yojana के तहत किन्हें मिलेगा गोल्डन कार्ड, क्या है इसका फायदा; कैसे करें अप्लाई?

    By Mansi Bhandari Edited By: Mansi Bhandari
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 01:01 PM (IST)

    आयुष्मान योजना (Ayushman Yojana) के बारे में आज हर कोई जानता है। इस योजना के तहत 5 लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त मिलता है। इसी योजना का लाभ यूपी के लोगों तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार एक अभियान चला रही है, इसके तहत लोगों का आयुष्मान कार्ड (Ayushman Card) या गोल्डन कार्ड बनवाया जाएगा। यूपी के लोगों के पास इसमें अप्लाई करने के लिए 25 दिसंबर तक का समय है। 

    नई दिल्ली। आयुष्मान योजना के तहत जरूरतमंद लोगों को 5 लाख रुपये का इलाज मुफ्त प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत परिवार का एक सदस्य या सभी परिवार मिलकर 5 लाख रुपये तक इलाज मुफ्त कर सकता है। इस योजना का लाभ सभी जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे, इसके लिए यूपी सरकार द्वारा एक अभियान चलाया रहा है। 

    इस अभियान के तहत सभी जरूरतमंद लोगों का आयुष्मान कार्ड प्रदान किया जाएगा। ये अभियान 25 दिसंबर तक चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत आशा कार्यकर्ता, स्कूल के शिक्षक इत्यादि कार्ड बनवाने में सहायता करेंगे। आइए जानते हैं कि आप आयुष्मान कार्ड के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। 

    कैसे करें अप्लाई?

    स्टेप 1. सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। 

    स्टेप 2- अब यहां Ayushman Bharat Beneficiary पोर्टल पर जाकर Beneficiary पर क्लिक करें।

    स्टेप 2. अब आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और दिया गया कैप्चा कोड दर्ज करें।  इसके बाद Generate OTP पर क्लिक कर दें।

    स्टेप 3. अब आपको राज्य, जिला सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको अपने आधार नंबर से कार्ड के लिए अपनी पात्रता चेक करनी है। यहां आपको परिवार और कार्ड का स्टेटस देखने को मिलेगा।

    स्टेप 4. अगर कार्ड का स्टेटस Not-Generated है तो आप Apply Now पर क्लिक कर कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

    स्टेप 5. अब आपको पर्सनल डिटेल्स जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ और फैमिली इन्फॉर्मेशन दर्ज करनी होगी। इसके साथ ही आपको आधार, राशन कार्ड या दूसरे जरूरी डॉक्यूमेंट की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी।

    स्टेप 6. अंत में आपको वेरीफाई करना होगा। इसके लिए आधार लिंक मोबाइल नंबर पर आधार ओटीपी जनरेट करें। इस ओटीपी को सब्मिट करने के बाद अपनी डिटेल्स रिव्यू करें और आयुष्मान कार्ड एप्लीकेशन प्रोसेस को पूरा करें।

    कौन नहीं बना सकता है आयुष्मान कार्ड?

    आयुष्मान कार्ड  खास तौर गरीब लोगों के लिए डिजाइन किया गया है। इसलिए वे लोग जो संगठित क्षेत्र में काम करते हैं या जो लोग समय पर अपना टैक्स भरते हैं, वे इस कार्ड का फायदा नहीं ले पाएंगे। 

    इसके साथ ही अगर आप ईएसआईसी (ESIS) का लाभ लेते हैं या आपकी सैलरी से पीएफ कटता है, तो भी आप योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे।

    इसके साथ ही अगर आपकी सरकारी नौकरी है या आर्थिक रूप से सक्षम है, तो भी आप इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।



