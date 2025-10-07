भारत में बढ़ने वाली है औसत सैलरी, ब्रिटिश-अमेरिकी फर्म का दावा; किन-किन सेक्टर में होगी बढ़ोतरी? देखें लिस्ट

ब्रिटिश-अमेरिकी फर्म एओन (Aon) ने अपनी सालाना रिपोर्ट में दावा किया है कि भारत में 2025 में औसत वेतन वृद्धि 8.9% रही थी जो अब थोड़ा बढ़कर 9% (India average salary 2026) रहने का अनुमान है। Aon ने कहा है कि रियल एस्टेट/इंफ्रास्ट्रक्चर और नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों (NBFCs) में वेतन वृद्धि सबसे अधिक रहने की संभावना है।

नई दिल्ली| India average salary 2026: भारत में अगले साल यानी 2026 में औसत सैलरी में बढ़ोतरी होने जा रही है। यह जानकारी ब्रिटिश-अमेरिकी फर्म एओन (Aon) की सालाना रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 में औसत वेतन वृद्धि 8.9% रही थी, जो अब थोड़ा बढ़कर 9% रहने का अनुमान है।

Aon ने कहा कि वैश्विक आर्थिक मंदी के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। इसका श्रेय घरेलू खपत, निवेश और नीति सुधारों को जाता है। रिपोर्ट में बताया गया कि रियल एस्टेट/इंफ्रास्ट्रक्चर और नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों (NBFCs) में वेतन वृद्धि सबसे अधिक रहने की संभावना है। वहीं, ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग डिजाइन, रिटेल और लाइफ साइंसेज सेक्टर में भी अच्छी सैलरी हाइक देखने को मिल सकती है।

किन सेक्टरों में सबसे ज्यादा बढ़ेगी सैलरी? सेक्टर 2025 में सैलरी ग्रोथ (%) 2026 का अनुमान (%) ऑटोमोबाइल/वाहन निर्माण 9.8 9.6 बैंकिंग 8.5 8.6 केमिकल्स 8.5 8.8 ई-कॉमर्स 8.9 9.2 इंजीनियरिंग डिजाइन सर्विसेज 9.6 9.7 मैन्युफैक्चरिंग 9.4 9.2 FMCG/FMEG 9 9.1 ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स 9.4 9.5 लाइफ साइंसेज 9.6 9.6 NBFCs 9.8 10 रियल एस्टेट/इंफ्रास्ट्रक्चर 10.5 10.9 रिटेल 9 9.6 टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग 7 6.8 टेक प्लेटफॉर्म और प्रोडक्ट्स 9.3 9.4 कुल भारत औसत 8.9 9

यह भी पढ़ें- UPI New Rules: पिन की नहीं होगी जरूरत, फिंगरप्रिंट-फेस रिकग्निशन से भी कर सकेंगे UPI पेमेंट; कब से लागू होगा बदलाव? कंपनियां अब स्थिर टैलेंट पर फोकस कर रहीं Aon के रूपांक चौधरी, पार्टनर और टैलेंट सॉल्यूशंस हेड ने कहा कि, "रियल एस्टेट और NBFC सेक्टर टैलेंट इन्वेस्टमेंट में आगे हैं। कंपनियां अब सैलरी स्ट्रक्चर को रणनीतिक रूप से डिजाइन कर रही हैं ताकि विकास और स्थिरता दोनों बनी रहे।" रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 में एट्रिशन रेट यानी कर्मचारियों के नौकरी छोड़ने की दर घटकर 17.1% रह गई है, जो 2024 में 17.7% और 2023 में 18.7% थी। यानी कंपनियां अब कर्मचारियों को लंबे समय तक जोड़ने में सफल हो रही हैं।