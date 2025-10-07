भारत में बढ़ने वाली है औसत सैलरी, ब्रिटिश-अमेरिकी फर्म का दावा; किन-किन सेक्टर में होगी बढ़ोतरी? देखें लिस्ट
ब्रिटिश-अमेरिकी फर्म एओन (Aon) ने अपनी सालाना रिपोर्ट में दावा किया है कि भारत में 2025 में औसत वेतन वृद्धि 8.9% रही थी जो अब थोड़ा बढ़कर 9% (India average salary 2026) रहने का अनुमान है। Aon ने कहा है कि रियल एस्टेट/इंफ्रास्ट्रक्चर और नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों (NBFCs) में वेतन वृद्धि सबसे अधिक रहने की संभावना है।
नई दिल्ली| India average salary 2026: भारत में अगले साल यानी 2026 में औसत सैलरी में बढ़ोतरी होने जा रही है। यह जानकारी ब्रिटिश-अमेरिकी फर्म एओन (Aon) की सालाना रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 में औसत वेतन वृद्धि 8.9% रही थी, जो अब थोड़ा बढ़कर 9% रहने का अनुमान है।
Aon ने कहा कि वैश्विक आर्थिक मंदी के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। इसका श्रेय घरेलू खपत, निवेश और नीति सुधारों को जाता है। रिपोर्ट में बताया गया कि रियल एस्टेट/इंफ्रास्ट्रक्चर और नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों (NBFCs) में वेतन वृद्धि सबसे अधिक रहने की संभावना है। वहीं, ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग डिजाइन, रिटेल और लाइफ साइंसेज सेक्टर में भी अच्छी सैलरी हाइक देखने को मिल सकती है।
किन सेक्टरों में सबसे ज्यादा बढ़ेगी सैलरी?
कंपनियां अब स्थिर टैलेंट पर फोकस कर रहीं
Aon के रूपांक चौधरी, पार्टनर और टैलेंट सॉल्यूशंस हेड ने कहा कि,
"रियल एस्टेट और NBFC सेक्टर टैलेंट इन्वेस्टमेंट में आगे हैं। कंपनियां अब सैलरी स्ट्रक्चर को रणनीतिक रूप से डिजाइन कर रही हैं ताकि विकास और स्थिरता दोनों बनी रहे।"
रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 में एट्रिशन रेट यानी कर्मचारियों के नौकरी छोड़ने की दर घटकर 17.1% रह गई है, जो 2024 में 17.7% और 2023 में 18.7% थी। यानी कंपनियां अब कर्मचारियों को लंबे समय तक जोड़ने में सफल हो रही हैं।
Aon के एसोसिएट पार्टनर अमित कुमार ओटवानी का कहना है कि,
"हालिया टैक्स सुधारों और नीति बदलावों से भारत का बिजनेस माहौल बेहतर हुआ है। कंपनियां अगर अपनी पे-स्ट्रैटेजी को इन बदलावों के साथ जोड़ेंगी, तो उन्हें बेहतर टैलेंट आकर्षित करने में मदद मिलेगी।"
यानी साफ शब्दों में कहें तो रिपोर्ट यह बताती है कि भारत की सैलरी ग्रोथ रफ्तार अभी भी दुनिया के कई देशों से आगे है। आने वाले साल में कंपनियां स्किल डेवलपमेंट और टैलेंट रिटेंशन पर ज्यादा ध्यान देने वाली हैं, जिससे जॉब मार्केट में और स्थिरता आने की उम्मीद है।
