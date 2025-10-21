किसानों की बल्ले-बल्ले! ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय झींगे पर हटाया आयात प्रतिबंध

नई दिल्ली। भारत के समुद्री खाद्य क्षेत्र (Seafood Sector) के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। ऑस्ट्रेलिया ने बिना छिलके वाले भारतीय झींगों के लिए पहली बार आयात की (Prawn ban Lifts in Australia) मंजूरी दे दी है। इस पर बीमारी से जुड़ी रोकथाम को लेकर सालों से प्रतिबंध लगा था जो अब समाप्त हो रहा है।



यह घोषणा राज्य के उद्योग मंत्री नारा लोकेश की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के समय की गई है, जहां वे सरकारी अधिकारियों, निवेशकों और समुद्री खाद्य व्यापार प्रतिनिधियों से मिल रहे हैं।

लंबे समय से चला आ रहा प्रतिबंध हटा

ऑस्ट्रेलिया ने पिछले खेपों में सफेद दाग वाले वायरस का पता चलने के बाद भारत से बिना छिलके वाले झींगों के आयात पर लंबे समय से प्रतिबंध लगा रखा था। इस प्रतिबंध ने भारतीय निर्यातकों खासकर उत्तरी आंध्र प्रदेश के झींगा किसानों और व्यापारियों के लिए एक चुनौती पेश की थी, जो हाल ही में अमेरिकी टैरिफ के कारण व्यापार में आई रुकावट के बाद ऑस्ट्रेलियाई बाजार में फिर से पहुंच बनाने के लिए उत्सुक रहे।

अपने ऑस्ट्रेलियाई दौरे के तीसरे दिन, लोकेश ने पुष्टि की कि यह बाधा हटा ली गई है। उन्होंने कहा कि इस मंजूरी से भारत के जलीय कृषि निर्यातकों को काफी बढ़ावा मिलेगा और किसी एक निर्यात गंतव्य पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। लोकेश ने सोशल मीडिया पर इस निर्णय को इस क्षेत्र के लिए एक बड़ा कदम बताते हुए कहा कि, "भारतीय समुद्री खाद्य निर्यातकों के लिए एक लंबे समय से चली आ रही बाधा ऑस्ट्रेलिया द्वारा बिना छिलके वाले झींगों पर सफेद धब्बे वाले वायरस के कारण लगाए गए प्रतिबंध रहे हैं। आज, भारतीय झींगों के लिए पहली आयात स्वीकृति प्रदान की गई है।"