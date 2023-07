ATM Card Insurance: आपके डेबिट कार्ड पर फ्री में मिल रहा लाखों का इंश्योरेंस, ऐसे उठाएं लाभ

ATM Insurance क्या आप सभी जानते हैं कि आपको के पास डेबिट कार्ड है उस पर आपको फ्री में इंश्योरेंस मिलता है। आप जानते हैं कि आप इस इंश्योरेंस का लाभ कैसे उठा सकते हैं। आखिर बैंक आपको किस चीज का इंश्योरेंस देता है। इस इंश्योरेंस में क्या कवर होता है। आइएइसके बारे में विस्तार से जानते हैं। (जागरण फाइल फोटो)

ATM Card Insurance: आपको भी मिल रहा है लाखों का फ्री इंश्योरेंस

Your browser does not support the audio element.