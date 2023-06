Business Idea: ATM लगवाकर करें लाखों की कमाई, जानिए कैसे और कहां कर सकते हैं आवेदन

How to Apply for ATM franchise एटीएम फ्रेंचाइजी लगाकर आप आसानी से मोटी कमाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको एटीएम लगाने वाली कंपनियों के पास आवेदन करना होगा। आइए जानते हैं इसका पूरा प्रोसेस। (जागरण- फाइल फोटो)