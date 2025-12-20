Is Today Bank Close: 20 दिसंबर को बैंक हैं बंद? महीने के तीसरे शनिवार को बैंक बंद हैं या नहीं; चेक करें

नई दिल्ली। Saturday Bank Holiday: कई बैंक ग्राहक इस बात को लेकर भ्रमित रहते हैं कि शनिवार को बैंक खुले रहते हैं या बंद। आज भी शनिवार का दिन है और तारीख 20 दिसंबर 2025 है। ऐसे में इस बात को लेकर बहुत से लोगों के मन में कन्फ्यूजन होगी कि आज बैंक बंद हैं या खुले।

यह अनिश्चितता विशेष रूप से कामकाजी पेशेवरों को प्रभावित करती है, जिनके लिए शनिवार अक्सर बैंक कार्यों को संभालने के लिए एकमात्र दिन होता है जो ऑनलाइन नहीं किए जा सकते हैं, जैसे कि केवाईसी अपडेट करना, डॉक्यूमेंट जमा करना, लॉकर सेवाओं तक पहुंचना, या खाते से संबंधित अन्य समस्याओं को दूर करना।

क्या बैंक आज 20 दिसंबर, 2025 को खुले या बंद हैं? महीने का तीसरा शनिवार होने के कारण आज बैंक खुले हैं। भारत में बैंक प्रत्येक महीने के सभी दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक बंद रहते हैं। और पहले, तीसरे और पांचवें शनिवार को खुले हैं। चूंकि 20 दिसंबर, 2025 महीने का तीसरा शनिवार है, इसलिए बैंक खुले हैं।

इस राज्य में बंद हैं बैंक सिक्किम में बैंक शनिवार, 20 दिसंबर को बंद रहेंगे, जबकि अन्य जगहों पर बैंकिंग परिचालन सामान्य रूप से जारी रहेगा। सिक्किम में 20 दिसंबर, 2025 (शनिवार) को लोसूंग और नामसूंग त्योहार मनाने के लिए बैंक बंद हैं।

यह त्योहार फसल के मौसम के खत्म होने और तिब्बती साल के खत्म होने का प्रतीक है। मठों में चाम डांस होते हैं, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक हैं, जबकि पूरे जिलों में पारंपरिक तीरंदाजी प्रतियोगिताएं होती हैं। सिक्किम में सार्वजनिक छुट्टी घोषित की जाती है, जिसका असर 20 दिसंबर से बैंकों, सरकारी संस्थानों, स्कूलों और कॉलेजों के कामकाज पर पड़ सकता है।