खाते में ₹43 करोड़ रखने वाले अनिरुद्ध मालपानी कौन? ₹5 करोड़ को लेकर जीरोधा से भिड़े, नितिन कामथ को देना पड़ा जवाब!
Who is Aniruddha Malpani: अनिरुद्ध मालपानी, एक जाने-माने निवेशक, ₹43 करोड़ की संपत्ति और जीरोधा के साथ ₹5 करोड़ के विवाद के कारण चर्चा में हैं। इस विवाद में जीरोधा के संस्थापक नितिन कामथ को हस्तक्षेप करना पड़ा। मालपानी वित्तीय बाजारों की गहरी समझ रखते हैं और उनकी निवेश रणनीतियाँ प्रसिद्ध हैं।
नई दिल्ली| मुंबई के एक इन्वेस्टर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखा, जो ऑनलाइन बस का मुद्दा बन गया। वजह थी- नितिन कामथ की ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनी जीरोधा (Zerodha), जो उन्हें अपने ही डीमैट अकाउंट से 5 करोड़ रुपए से ज्यादा निकालने की इजाजर नहीं दे रहा था। जिसके बाद उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया। साथ ही जीरोधा और नितिन कामथ (Nithin Kamath) पर गंभीर आरोप लगा दिए। अब ये पूरा मामला क्या है, और ये मुंबई का इन्वेस्ट है कौन? चलिए समझते हैं।
एंजल इन्वेस्टर का आरोप- 'मेरा पैसा मुफ्त में...'
दरअसल, एंजल इन्वेस्टर डॉ. अनिरुद्ध मालपानी ने एक्स पर अपने डीमैट अकाउंट का स्क्रीनशॉट शेयर किया। इसमें 42.9 करोड़ रुपए का कुल अकाउंट वैल्यू दिख रहा था, जिसमें से 24.46 करोड़ रुपए ट्रेड में इस्तेमाल था और 18.46 करोड़ रुपए निकासी योग्य बैलेंस था। इसे शेयर करते हुए उन्होंने लिखा- "ये मेरे अपने पैसे हैं, फिर भी ये लोग एक दिन में 5 करोड़ रुपए से ज्यादा निकालने नहीं देते। मेरा पैसा मुफ्त में इस्तेमाल कर रहे हैं।"
The Zerodha scam !— Dr Aniruddha Malpani, MD (@malpani) November 3, 2025
They don't allow me to withdraw my own money from their account ,saying the daily limit for withdrawal is Rs 5 crores . They use my money for free !@zerodhaonline
This is unfair @nikhilkamathcio pic.twitter.com/QgEborsDxP
नितिन कामथ का जवाब- 'पैसा निकल गया तो...'
जीरोधा ऐप के स्क्रीनशॉट में साफ लिखा दिख रहा था- एक दिन में अधिकतम 5 करोड़ रुपए तक निकासी की जा सकती है। इंस्टेंट विड्रॉल के लिए 100 रुपए से 2,00,000 तक की रिक्वेस्ट हो सकती है। अनिरुद्ध मालपानी के पोस्ट के बाद एक्स पर बस छिड़ गई। जिसके बाद जीरोधा फाउंडर नितिन कामथ को भी जवाब देना पड़ गया। उन्होंने पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए लिखा- "आपके पेआउट रिक्वेस्ट कल ही प्रोसेस किए गए हैं। हर फाइनेंशियल सर्विस कंपनी की तरह हमें कुछ सिक्योरिटी चेक्स रखने पड़ते हैं। एक बार पैसा निकल गया तो वापस नहीं आ सकता। इसलिए 5 करोड़ रुपए से ऊपर निकासी के लिए टिकट बनवाना ज़रूरी है।"
यह भी पढ़ें- 'घाटे वाली कंपनियां...', जीरोधा वाले नितिन कामथ ने IPO-वैल्यूएशन पर उठाए सवाल; समझा दिया पूरा कैलकुलेशन
सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस- 'यही प्रॉब्लम चाहिए'
कुछ यूजर्स ने मालपानी के अकाउंट में दिख रही बड़ी रकम पर सवाल उठाए, तो कई ने उन्हें सलाह दी कि ऐसी जानकारी पब्लिक में शेयर करना सुरक्षित नहीं है। एक यूज़र ने लिखा- ₹18 करोड़ अकाउंट में क्यों रखे हैं? ये डिस्काउंट ब्रोकर है, इतनी बड़ी रकम फुल सर्विस ब्रोकर में रखना बेहतर होता। इस पर डॉ. मालपानी ने जवाब दिया- "मैं कोई F&O ट्रेड नहीं करता, बस शेयर बेचे हैं और अब वो पैसे निकालकर सोशल इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स में लगाना चाहता हूं।"
कुछ लोगों ने मजाकिया अंदाज में अंदाज में लिखा कि इतने पैसे किसी के पास होते भी हैं? जबकि किसी ने कहा कि ये वही प्रॉब्लम है जो हमें चाहिए जिंदगी में।
पूरे मामले पर क्या बोले इंडस्ट्री एक्सपर्ट?
हालांकि, इस पूरे मामले पर इंडस्ट्री एक्सर्ट ने भी अपनी राय रखी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि वे ऐसे ब्रोकर को पसंद करते हैं, जो ऐसे कंट्रोल रखते हैं। बैंक और ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम्स में भी सिक्योरिटी के लिए डेली लिमिट होती है। ये सब ग्राहकों की सुरक्षा के लिए ही है।”
आखिर कौन हैं डॉ. अनिरुद्ध मालपानी (Who is Aniruddha Malpani)
डॉ. अनिरुद्ध मालपानी मुंबई के जाने-माने IVF स्पेशलिस्ट, आंत्रप्रेन्योर और एंजल इन्वेस्टर हैं। उन्होंने 1991 में मालपानीी इन्फर्टिलिटी क्लीनिक की स्थापना की थी। एक मार्केट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के मुताबिक, वे अब तक 30 से ज्यादा कंपनियों में निवेश कर चुके हैं, जिनमें हेल्थकेयर, एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी और कई स्टार्टअप शामिल हैं। हाल ही में उन्होंने जनवरी में Nexxio में निवेश किया था।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।