खाते में ₹43 करोड़ रखने वाले अनिरुद्ध मालपानी कौन? ₹5 करोड़ को लेकर जीरोधा से भिड़े, नितिन कामथ को देना पड़ा जवाब!

नई दिल्ली| मुंबई के एक इन्वेस्टर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखा, जो ऑनलाइन बस का मुद्दा बन गया। वजह थी- नितिन कामथ की ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनी जीरोधा (Zerodha), जो उन्हें अपने ही डीमैट अकाउंट से 5 करोड़ रुपए से ज्यादा निकालने की इजाजर नहीं दे रहा था। जिसके बाद उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया। साथ ही जीरोधा और नितिन कामथ (Nithin Kamath) पर गंभीर आरोप लगा दिए। अब ये पूरा मामला क्या है, और ये मुंबई का इन्वेस्ट है कौन? चलिए समझते हैं।

एंजल इन्वेस्टर का आरोप- 'मेरा पैसा मुफ्त में...' दरअसल, एंजल इन्वेस्टर डॉ. अनिरुद्ध मालपानी ने एक्स पर अपने डीमैट अकाउंट का स्क्रीनशॉट शेयर किया। इसमें 42.9 करोड़ रुपए का कुल अकाउंट वैल्यू दिख रहा था, जिसमें से 24.46 करोड़ रुपए ट्रेड में इस्तेमाल था और 18.46 करोड़ रुपए निकासी योग्य बैलेंस था। इसे शेयर करते हुए उन्होंने लिखा- "ये मेरे अपने पैसे हैं, फिर भी ये लोग एक दिन में 5 करोड़ रुपए से ज्यादा निकालने नहीं देते। मेरा पैसा मुफ्त में इस्तेमाल कर रहे हैं।"

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस- 'यही प्रॉब्लम चाहिए' कुछ यूजर्स ने मालपानी के अकाउंट में दिख रही बड़ी रकम पर सवाल उठाए, तो कई ने उन्हें सलाह दी कि ऐसी जानकारी पब्लिक में शेयर करना सुरक्षित नहीं है। एक यूज़र ने लिखा- ₹18 करोड़ अकाउंट में क्यों रखे हैं? ये डिस्काउंट ब्रोकर है, इतनी बड़ी रकम फुल सर्विस ब्रोकर में रखना बेहतर होता। इस पर डॉ. मालपानी ने जवाब दिया- "मैं कोई F&O ट्रेड नहीं करता, बस शेयर बेचे हैं और अब वो पैसे निकालकर सोशल इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स में लगाना चाहता हूं।"

कुछ लोगों ने मजाकिया अंदाज में अंदाज में लिखा कि इतने पैसे किसी के पास होते भी हैं? जबकि किसी ने कहा कि ये वही प्रॉब्लम है जो हमें चाहिए जिंदगी में। पूरे मामले पर क्या बोले इंडस्ट्री एक्सपर्ट? हालांकि, इस पूरे मामले पर इंडस्ट्री एक्सर्ट ने भी अपनी राय रखी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि वे ऐसे ब्रोकर को पसंद करते हैं, जो ऐसे कंट्रोल रखते हैं। बैंक और ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम्स में भी सिक्योरिटी के लिए डेली लिमिट होती है। ये सब ग्राहकों की सुरक्षा के लिए ही है।”