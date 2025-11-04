Groww IPO सुपरहिट, लेकिन पैसा Zerodha यूजर्स का; नितिन कामथ का ये पोस्ट क्यों हो रहा वायरल?

नई दिल्ली| देश की सबसे बड़ी ऑनलाइन ट्रेडिंग फर्म ग्रो (Groww IPO) की पैरेंट कंपनी बिलियनब्रेंस गैरेज वेंचर्स लिमिटेड का आईपीओ मंगलवार, 4 नवंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया। निवेशक इसे 7 नवंबर तक सब्सक्राइब कर सकते हैं। ट्रेडिंग फर्म ने आईपीओ के शेयरों के लिए 95 से 100 रुपए प्रति इक्विटी शेयर का प्राइस बैंड फिक्स किया है।

कंपनी इस आईपीओ के जरिए 6632.30 करोड़ रुपए जुटाएगी। ग्रो का यह आईपीओ दो हिस्सो में बंटा है। जिसमें 1060 करोड़ रुपए के फ्रेश इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे, जबकि 5572.30 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल (OFS) शामिल है। रात 8 बजे तक यह 0.57x गुना सब्सक्राइब हुआ।

नितिन कामथ का मजाकिया पोस्ट वायरल इस बीच जीरोधा फाउंडर नितिन कामथ ने ग्रो आईपीओ (Groww IPO Open) को लेकर सोशल मीडिया पर मजाकिया अंदाज में एक पोस्ट किया, जिसने महफिल लूट ली। उन्होंने ग्रो फाउंडर और सीईओ ललित केशरे को बधाई दी। साथ ही टैग करते हुए लिखा- "आईपीओ के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं। वैसे, ग्रो आईपीओ को 20% जीरोधा प्लेटफॉर्म से सब्सक्राइब किया गया।" यानी हर पांच में एक सब्सक्राइबर जीरोधा से आया। नितिन कामथ का यह पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गया।

Groww IPO की जरूरी तारीखें IPO ओपनिंग डेट- 4 नवंबर 2025

क्लोजिंग डेट-7 नवंबर 2025

अलॉटमेंट डेट- 10 नवंबर

अनुमानित लिस्टिंग डेट- 12 नवंबर

इश्यू प्राइस- ₹100 प्रति शेयर

ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP)- ₹16.5 (लगभग 16.5% प्रीमियम)

अनुमानित लिस्टिंग प्राइस- ₹116.5

Estimated Profit प्रति लॉट- ₹2,475

सब्सक्रिप्शन स्थिति (Day 1)- 0.57x NSE के आंकड़ों के अनुसार अब तक 36.47 करोड़ शेयर ऑफर पर हैं, जबकि 11.21 करोड़ बिड्स दर्ज हुईं यानी 31% सब्सक्रिप्शन।