Groww IPO सुपरहिट, लेकिन पैसा Zerodha यूजर्स का; नितिन कामथ का ये पोस्ट क्यों हो रहा वायरल?
देश की सबसे बड़ी ऑनलाइन ट्रेडिंग फर्म ग्रो (Groww IPO) का आईपीओ 4 नवंबर को खुला। कंपनी आईपीओ के जरिए 6632.30 करोड़ रुपए जुटाएगी। पहले दिन यह 0.57x गुना सब्सक्राइब हुआ। जीरोधा के फाउंडर नितिन कामथ ने ग्रो के आईपीओ को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, जो खूब वायरल हुआ। उन्होंने बताया कि ग्रो आईपीओ के 20% सब्सक्राइबर जीरोधा प्लेटफॉर्म से हैं।
नई दिल्ली| देश की सबसे बड़ी ऑनलाइन ट्रेडिंग फर्म ग्रो (Groww IPO) की पैरेंट कंपनी बिलियनब्रेंस गैरेज वेंचर्स लिमिटेड का आईपीओ मंगलवार, 4 नवंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया। निवेशक इसे 7 नवंबर तक सब्सक्राइब कर सकते हैं। ट्रेडिंग फर्म ने आईपीओ के शेयरों के लिए 95 से 100 रुपए प्रति इक्विटी शेयर का प्राइस बैंड फिक्स किया है।
कंपनी इस आईपीओ के जरिए 6632.30 करोड़ रुपए जुटाएगी। ग्रो का यह आईपीओ दो हिस्सो में बंटा है। जिसमें 1060 करोड़ रुपए के फ्रेश इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे, जबकि 5572.30 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल (OFS) शामिल है। रात 8 बजे तक यह 0.57x गुना सब्सक्राइब हुआ।
नितिन कामथ का मजाकिया पोस्ट वायरल
इस बीच जीरोधा फाउंडर नितिन कामथ ने ग्रो आईपीओ (Groww IPO Open) को लेकर सोशल मीडिया पर मजाकिया अंदाज में एक पोस्ट किया, जिसने महफिल लूट ली। उन्होंने ग्रो फाउंडर और सीईओ ललित केशरे को बधाई दी। साथ ही टैग करते हुए लिखा- "आईपीओ के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं। वैसे, ग्रो आईपीओ को 20% जीरोधा प्लेटफॉर्म से सब्सक्राइब किया गया।" यानी हर पांच में एक सब्सक्राइबर जीरोधा से आया। नितिन कामथ का यह पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गया।
Congrats on the IPO @lkeshre & team, and best of luck.— Nithin Kamath (@Nithin0dha) November 4, 2025
Btw, about 20% of all @_groww IPO applications are from @zerodhaonline customers. 😛
कामथ के पोस्ट के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी पीछे नहीं रहे। लोगों ने उनसे पूछ लिया कि, "अब आप जीरोधा का आईपीओ कब ला रहे हैं?" एक यूजर ने लिखा- Zerodha is Growwing (जीरोधा आगे बढ़ रहा है), तो एक अन्य यूजर ने लिखा कि, "जब प्रतिस्पर्धा योगदान में बदल जाती है।"
Groww IPO की जरूरी तारीखें
- IPO ओपनिंग डेट- 4 नवंबर 2025
- क्लोजिंग डेट-7 नवंबर 2025
- अलॉटमेंट डेट- 10 नवंबर
- अनुमानित लिस्टिंग डेट- 12 नवंबर
- इश्यू प्राइस- ₹100 प्रति शेयर
- ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP)- ₹16.5 (लगभग 16.5% प्रीमियम)
- अनुमानित लिस्टिंग प्राइस- ₹116.5
- Estimated Profit प्रति लॉट- ₹2,475
- सब्सक्रिप्शन स्थिति (Day 1)- 0.57x
NSE के आंकड़ों के अनुसार अब तक 36.47 करोड़ शेयर ऑफर पर हैं, जबकि 11.21 करोड़ बिड्स दर्ज हुईं यानी 31% सब्सक्रिप्शन।
क्यों चर्चा में है Groww IPO?
- कड़े कॉम्पीटिशन के बीच IPO लॉन्च- Zerodha, Groww और Upstox जैसे प्लेटफॉर्म पहले से ही ब्रोकरेज बाजार में मुकाबला करते रहे हैं। अब Groww का लिस्टेड कंपनी बनना गेमचेंजर हो सकता है।
- जीरोधा फाउंडर नितिन कामथ का बयान- यह सिर्फ मजाक नहीं, बल्कि बाजार की सच्चाई भी दिखाता है। इन्वेस्टर्स ब्रांड से नहीं, प्लेटफॉर्म की सुविधा से जुड़ रहे हैं।
- रिटेल इन्वेस्टर्स का भरोसा- जीरोधा के यूजर्स का ग्रो में निवेश दिखाता है कि मार्केट में भरोसा सिर्फ कंपनी पर नहीं, अच्छे रिटर्न पर होता है।
बता दें कि Groww IPO का अलॉटमेंट 10 नवंबर को फाइनल होगा और 12 नवंबर को शेयर लिस्टिंग का अनुमान है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या लिस्टिंग पर ग्रो निवेशकों को मुनाफा देगा या बाजार की हवा बदल सकती है।
