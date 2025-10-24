6वें नंबर पर अंबानी और 7वें पर अदाणी, इस कारोबारी घराने ने मारी बाजी, दीवाली से दीवाली तक कमाई इतनी दौलत

नई दिल्ली। दीवाली 2024 से दीवाली 2025 तक और मुहूर्त ट्रेडिंग 2024 से लेकर मुहूर्त ट्रेडिंग 2025 तक, भारत के कुछ खास कारोबारी घरानों की कंपनियों के शेयरों ने निवेशकों की जबरदस्त कमाई कराई है। लेकिन, इस मामले में अंबानी, अदाणी और टाटा ग्रुप की कंपनियां पीछे रह गईं। पिछले एक साल में भारती ग्रुप की कंपनियों के शेयरों ने जबरदस्त रिटर्न देकर निवेशकों की मोटी कमाई कराई है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर भारत के टॉप 10 बिजनेस घरानों की कंपनियों के शेयरों के प्रदर्शन के विश्लेषण से पता चला है कि भारती एयरटेल समूह ने संवत 2081 के दौरान बाजार पूंजीकरण में 24.8% की सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है।

वहीं, राजीव और संजीव बजाज की लीडरशिप वाला बजाज समूह 24.2% की बाजार पूंजीकरण वृद्धि के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जबकि आनंद महिंद्रा के नेतृत्व वाला महिंद्रा ग्रुप 15.7% की वृद्धि के साथ तीसरे स्थान पर रहा। सुनील मित्तल ने कैसे मारी बाजी? 2024 की दिवाली के बाद से सुनील मित्तल के नेतृत्व वाले भारती समूह की कंपनी के बाजार पूंजीकरण में 24.8% की शानदार एनउअल ग्रोथ देखने को मिली, जो देश के शीर्ष 10 व्यावसायिक घरानों में सबसे ज्यादा है। भारती ग्रुप की कंपनी का मार्केट कैप पिछले साल मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान 10,83,801.3 था और इस मुहूर्त ट्रेडिंग पर 1352951.9 पर पहुंच गया, ऐसे में कुल मार्केट कैप में 24.8 फीसदी की ग्रोथ देखने को मिली।