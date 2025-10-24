Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    6वें नंबर पर अंबानी और 7वें पर अदाणी, इस कारोबारी घराने ने मारी बाजी, दीवाली से दीवाली तक कमाई इतनी दौलत

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 12:13 PM (IST)

    दीवाली से दीवाली तक पिछले एक साल में भारती एयरटेल समूह ने संवत 2081 के दौरान बाजार पूंजीकरण में 24.8% की सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है, जबकि  मुकेश अंबानी और गौतम अदाणी इस लिस्ट में क्रमशः 6वें और 7वें नंबर पर रहे। बजाज समूह 24.2% की बाजार पूंजीकरण वृद्धि के साथ दूसरे स्थान पर रहा।

    prefferd source google
    Hero Image

    संवत 2081 में भारती ग्रुप बना सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएटर

    नई दिल्ली। दीवाली 2024 से दीवाली 2025 तक और मुहूर्त ट्रेडिंग 2024 से लेकर मुहूर्त ट्रेडिंग 2025 तक, भारत के कुछ खास कारोबारी घरानों की कंपनियों के शेयरों ने निवेशकों की जबरदस्त कमाई कराई है। लेकिन, इस मामले में अंबानी, अदाणी और टाटा ग्रुप की कंपनियां पीछे रह गईं। पिछले एक साल में भारती ग्रुप की कंपनियों के शेयरों ने जबरदस्त रिटर्न देकर निवेशकों की मोटी कमाई कराई है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर भारत के टॉप 10 बिजनेस घरानों की कंपनियों के शेयरों के प्रदर्शन के विश्लेषण से पता चला है कि भारती एयरटेल समूह ने संवत 2081 के दौरान बाजार पूंजीकरण में 24.8% की सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहीं, राजीव और संजीव बजाज की लीडरशिप वाला बजाज समूह 24.2% की बाजार पूंजीकरण वृद्धि के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जबकि आनंद महिंद्रा के नेतृत्व वाला महिंद्रा ग्रुप 15.7% की वृद्धि के साथ तीसरे स्थान पर रहा।

    सुनील मित्तल ने कैसे मारी बाजी?

    2024 की दिवाली के बाद से सुनील मित्तल के नेतृत्व वाले भारती समूह की कंपनी के बाजार पूंजीकरण में 24.8% की शानदार एनउअल ग्रोथ देखने को मिली, जो देश के शीर्ष 10 व्यावसायिक घरानों में सबसे ज्यादा है। भारती ग्रुप की कंपनी का मार्केट कैप पिछले साल मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान 10,83,801.3 था और इस मुहूर्त ट्रेडिंग पर 1352951.9 पर पहुंच गया, ऐसे में कुल मार्केट कैप में 24.8 फीसदी की ग्रोथ देखने को मिली।

    वहीं, बजाज ग्रुप की कंपनियों का मार्केट कैप 1245697.4 से बढ़कर 1547032.0 पर पहुंच गया और सालाना आधार पर 24.2 फीसदी की ग्रोथ दिखाई।

    महिंद्रा ग्रुप का बाजार पूंजीकरण 582736.9 से बढ़कर 674422.9 पर पहुंच गया और इसमें 15.7 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। इसके अलावा, आदित्य बिरला ग्रुप और जेएसडबल्यू समूह चौथे और पांचवें पायदान पर रहे।

    इस लिस्ट में अंबानी और अदाणी कहां?

    मार्केट कैप और नेटवर्थ के मामले में हमेशा आगे रहने वाले मुकेश अंबानी और गौतम अदाणी इस लिस्ट में क्रमशः 6वें और 7वें नंबर पर रहे। दरअसल, रिलायंस इंडस्ट्रीज के मार्केट कैप में पिछले साल 7.1 फीसदी की ग्रोथ देखने को मिली और यह 2061326.1 से बढ़कर 2207120.7 रहा। वहीं, अदाणी ग्रुप की कंपनियों ने -3.38 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया। क्योंकि, मार्केट कैप 1562344.4 से घटकर 1502445.5 पर आ गया।

    ये भी पढ़ें- अंबानी के साथ Mutual Funds का बिजनेस शुरू करने वाली कंपनी इस भारतीय बैंक में ₹6200 करोड़ में खरीदेगी हिस्सेदारी

    टाटा समूह और HCL ने कराया नुकसान

    वहीं, इस लिस्ट में सनफार्मा, टाटा ग्रुप और एचसीएल टेक समूह 8वें, 9वें और 10वें स्थान पर रहे। आईटी कारोबार करने वाले एचसीएल टेक का मार्केट कैप 15.4 फीसदी घट गया, जबकि टाटा ग्रुप का बाजार पूंजीकरण -13.6 प्रतिशत रहा। वहीं, सन फार्मा समूह के मार्केट कैप में -9.6 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई।