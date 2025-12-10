Language
सर्च करे
Home

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    3 लाख करोड़ के भारी-भरकम निवेश का ऐलान, भारत में यह अमेरिकी कंपनी करने जा रही कुछ बड़ा, बनाया ये खास प्लान

    By Chandrashekhar Gupta Edited By: Chandrashekhar Gupta
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 11:51 AM (IST)

    नई दिल्ली में अमेज़न संभव 2025 कार्यक्रम में कंपनी की ओर से कहा गया कि वह 2030 तक भारत में लगभग 35 अरब डॉलर का निवेश और करेगा। अमेजन इमर्जिंग मार्केट ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    नई दिल्ली। दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन (Amazon to Invest in India) ने भारत में अगले पांच सालों में 35 अरब डॉलर का निवेश करने का ऐलान किया है। भारतीय रुपयों में यह रकम 3 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा है। अमेज़ॅन में इमर्जिंग मार्केट के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अमित अग्रवाल ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि अमेजन 2030 तक भारत में लगभग 35 अरब डॉलर का और निवेश करेगा, इसके साथ ही कंपनी भारत जैसे उभरते बाजार में इन्वेस्टमेंट को लेकर अपनी प्रतिबद्धता को और गहरा करेगा। पिछले डेढ़ दशक में अमेजन, भारत में 40 अरब डॉलर का निवेश कर चुका है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नई दिल्ली में अमेज़न संभव 2025 कार्यक्रम में बोलते अमित अग्रवाल ने कहा, "2010-2024 के बीच अमेज़न ने अपने बिजनेस में 40 अरब डॉलर का निवेश किया है। हमने 1 करोड़ छोटे बिजनेसेज का डिजिटलीकरण किया है और कुल निर्यात में 20 अरब डॉलर का आंकड़ा हासिल किया है। अगर आप सिर्फ़ 2024 को देखें, तो हमने 28 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मौसमी रोज़गारों को बढ़ावा दिया है।"

    Amazon का भारत पर खास फोकस

    अमित अग्रवाल ने कहा कि अमेज़न के अब तक के निवेश ने इसे भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में सबसे बड़े विदेशी पूंजी योगदानकर्ताओं में से एक बना दिया है। उन्होंने कहा, "हमारे द्वारा किए गए निवेश और हमारे द्वारा किए गए वादों के आधार पर, अमेज़न भारत में सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है, यह देश में निर्यात का सबसे बड़ा निर्माता है और देश में सबसे ज्यादा रोज़गार देने वालों में से एक है।"

    ये भी पढ़ें- कौन हैं आनंद जैन, जिन्हें कहा जाता है धीरूभाई का तीसरा बेटा? मुकेश अंबानी के लिए छोड़ दिया था अपना बिजनेस

    भारतीय बाजार, अमेजन के लिए एक प्रमुख लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट मार्केट बना हुआ है, जिसके लिए ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स, क्लाउड और एआई-आधारित डिजिटलीकरण में नई पूंजी आवंटित की गई है। बता दें कि अमेरिका स्थित एक मल्टीनेशनल ई-कॉमर्स कंपनी है, जिसके फाउंडर जेफ बेजोस हैं।

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US