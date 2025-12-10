3 लाख करोड़ के भारी-भरकम निवेश का ऐलान, भारत में यह अमेरिकी कंपनी करने जा रही कुछ बड़ा, बनाया ये खास प्लान

नई दिल्ली। दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन (Amazon to Invest in India) ने भारत में अगले पांच सालों में 35 अरब डॉलर का निवेश करने का ऐलान किया है। भारतीय रुपयों में यह रकम 3 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा है। अमेज़ॅन में इमर्जिंग मार्केट के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अमित अग्रवाल ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि अमेजन 2030 तक भारत में लगभग 35 अरब डॉलर का और निवेश करेगा, इसके साथ ही कंपनी भारत जैसे उभरते बाजार में इन्वेस्टमेंट को लेकर अपनी प्रतिबद्धता को और गहरा करेगा। पिछले डेढ़ दशक में अमेजन, भारत में 40 अरब डॉलर का निवेश कर चुका है।

नई दिल्ली में अमेज़न संभव 2025 कार्यक्रम में बोलते अमित अग्रवाल ने कहा, "2010-2024 के बीच अमेज़न ने अपने बिजनेस में 40 अरब डॉलर का निवेश किया है। हमने 1 करोड़ छोटे बिजनेसेज का डिजिटलीकरण किया है और कुल निर्यात में 20 अरब डॉलर का आंकड़ा हासिल किया है। अगर आप सिर्फ़ 2024 को देखें, तो हमने 28 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मौसमी रोज़गारों को बढ़ावा दिया है।"