Amazon India पर खरीदा हुआ प्रोडक्ट ऐसे करें रिटर्न, ये रहा सही तरीका; पिकअप भी होगा-रिफंड भी मिलेगा
Amazon पर शॉपिंग करते समय कभी-कभी हमें गलत या डैमेज प्रोडक्ट मिल जाता है। ऐसे में हम उसे वापस करना चाहते हैं और रिफंड लेना चाहते हैं। अच्छी बात ये है कि Amazon रिटर्न करने का आसान तरीका देता है, जिसमें पिकअप भी शामिल होता है। आप वेबसाइट या मोबाइल ऐप, किसी भी तरीके से रिटर्न रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। आइए देखते हैं स्टेप-बाय-स्टेप गाइड।
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Amazon अक्सर नए सेल इवेंट्स की घोषणा करता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े और होम अप्लायंसेस जैसे कई प्रोडक्ट्स पर डील्स मिलती हैं। डील्स देखने में जितनी अच्छी लगें, कभी-कभी आपको डैमेज या गलत प्रोडक्ट मिल सकता है। इसके अलावा, ऑनलाइन इमेज भी कभी-कभी धोखा दे सकती हैं और आपको लग सकता है कि आपने जो आइटम मंगाया है वह अपने काम का नहीं है। ऐसे मामलों में, आप Amazon से मंगाए गए प्रोडक्ट को रिटर्न करना चाहेंगे। इसके लिए रिटर्न शुरू करने और पिकअप और रिफंड रिक्वेस्ट करने के कुछ तरीके होते हैं। आइए जानते हैं Amazon से खरीदे गए एलिजिबल प्रोडक्ट को रिटर्न करने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका।
Amazon India पर वेबसाइट के जरिए कोई आइटम कैसे वापस करें?
- Amazon वेबसाइट खोलें।
- टॉप राइट कॉर्नर में Sign in बटन पर क्लिक करें।
- अपना क्रेडेंशियल या जिस अकाउंट से आपने ऑर्डर किया था उसका रजिस्टर किया हुआ मोबाइल नंबर डालें।
- Sign in होने के बाद, Returns & Orders बटन पर क्लिक करें।
- उस ऑर्डर तक स्क्रॉल करें जिसे आप रिटर्न करना चाहते हैं।
- फिर, Return This Order पर क्लिक करें > आइटम रिटर्न करने का कारण चुनें। (ध्यान रखें, अगर रिटर्न विंडो खत्म हो चुकी है, तो रिटर्न ऑप्शन दिखाई नहीं देगा।)
- पिकअप के लिए पसंदीदा समय चुनें।
- Confirm पर क्लिक करें।
- Amazon आपको एक नोटिफिकेशन भेज देगा, जो रिटर्न रिक्वेस्ट कन्फर्म करेगा और पिकअप और रिफंड प्रोसेस शुरू कर देगा।
Amazon India पर Amazon Mobile App से कोई आइटम कैसे वापस करें?
- अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, तो Amazon मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।
- वेबसाइट की तरह ही Sign-in प्रोसेस फॉलो करें।
- स्क्रीन के नीचे You मेनू पर क्लिक करें।
- फिर, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में Order बटन पर टैप करें।
- जिस आइटम को आप रिटर्न करना चाहते हैं, उस पर क्लिक करें।
- अगर आइटम रिटर्न के लिए एलिजिबल है, तो ऐप में रिटर्न ऑप्शन दिखाई देगा।
- Return this order बटन पर टैप करें और रिटर्न का कारण सेलेक्ट करें।
- फिर, पिकअप का समय चुनें और Confirm दबाएं।
- आपको अपने फोन पर कन्फर्मेशन मिलेगा, साथ ही रिफंड के अनुमानित समय की जानकारी भी दी जाएगी।
FAQs
क्या Amazon प्रोडक्ट की पैकेजिंग खोलने के बाद कोई आइटम वापस किया जा सकता है?
आप कुछ प्रोडक्ट को पैकेज खोलने के बाद वापस कर सकते हैं, लेकिन Amazon इंटिमेट आइटम या कंज्यूमेबल्स के लिए ऐसा करने की इजाजत नहीं देता है। ऑर्डर देने से पहले कृपया टर्म्स एंड कंडीशंस ध्यान से पढ़ें।
क्या Amazon का आइटम 10 दिन बाद वापस किया सकता है?
नहीं, Amazon यूज़र्स को रिटर्न विंडो बंद होने के बाद आइटम वापस करने की इजाज़त नहीं देता है। हालांकि, अगर आपको ऐसी ही कोई चिंता है, तो आप वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर चैटबॉट के जरिए कंपनी से संपर्क कर सकते हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।