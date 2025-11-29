Amazon India पर खरीदा हुआ प्रोडक्ट ऐसे करें रिटर्न, ये रहा सही तरीका; पिकअप भी होगा-रिफंड भी मिलेगा

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Amazon अक्सर नए सेल इवेंट्स की घोषणा करता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े और होम अप्लायंसेस जैसे कई प्रोडक्ट्स पर डील्स मिलती हैं। डील्स देखने में जितनी अच्छी लगें, कभी-कभी आपको डैमेज या गलत प्रोडक्ट मिल सकता है। इसके अलावा, ऑनलाइन इमेज भी कभी-कभी धोखा दे सकती हैं और आपको लग सकता है कि आपने जो आइटम मंगाया है वह अपने काम का नहीं है। ऐसे मामलों में, आप Amazon से मंगाए गए प्रोडक्ट को रिटर्न करना चाहेंगे। इसके लिए रिटर्न शुरू करने और पिकअप और रिफंड रिक्वेस्ट करने के कुछ तरीके होते हैं। आइए जानते हैं Amazon से खरीदे गए एलिजिबल प्रोडक्ट को रिटर्न करने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका।