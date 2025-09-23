No Cost EMI या फिर BNPL... दोनों पर ब्याज नहीं, लेकिन जरूरत के हिसाब से आपके लिए क्या है सही? समझें

No Cost EMI or BNPL नो कॉस्ट ईएमआई और बीएनपीएल दोनों एक तरह की क्रेडिट सुविधा है जिसमें ब्याज मुक्त लोन मिलता है। हालांकि प्रोडक्ट्स खरीदने के बाद निर्धारित अवधि या किस्तों में पैसों का भुगतान करना होता है। खास बात है कि ऑनालइन के साथ-साथ इन दोनों सुविधाओं का लाभ ऑफलाइन स्टोर पर भी लिया जा सकता है।

नई दिल्ली। जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर से लागू हो गई हैं और आज 23 सितंबर से फ्लिपकार्ट व अमेजन (Amazon-Flipkart Sale) पर त्योहारी सेल की शुरुआत हो गई है। टैक्स की दरें कम होने के बाद करोड़ों लोग दुकानों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शॉपिंग के लिए टूट पड़े हैं। खास बात है कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म एक्स्ट्रा डिस्काउंट और क्रेडिट कार्ड्स पर नो कॉस्ट ईएमआई समेत BNPL जैसी सुविधाएं तक दे रहे हैं।

खास बात है कि नो कॉस्ट ईएमआई में जहां सामान किस्तों पर आ जाएगा। वहीं, बाय नाऊ पे लेटर (BNPL) के तहत प्रोडक्ट खरीदने के बाद पेमेंट क्रेडिट कार्ड की तरह एक खास अवधि तक कर सकते हैं। अगर आप भी इस त्योहारी सेल में नो कॉस्ट ईएमआई या बीएनपीएल के तहत सामान खरीदना चाहते हैं तो इन दोनों सुविधाओं के फायदे जान लें।

क्या है BNPL सुविधा बाय नाऊ पे लेटर (BNPL) एक शॉर्ट टर्म लोन जैसा विकल्प है जो कंज्यूमर्स को तुरंत सामान खरीदने और बाद में उसका भुगतान करने की सुविधा देता है। खास बात है कि इसमें कोई ब्याज नहीं लगता है। पैसा चुकाने की अवधि हर प्लेटफॉर्म पर अलग-अलग हो सकती है।