    दिवाली से 5 दिन पहले ही Amazon ने कर दिया लेऑफ, इस बार आया HR डिपार्टमेंट का नंबर; रिपोर्ट

    By Gyanendra Tiwari Edited By: Gyanendra Tiwari
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 11:36 AM (IST)

    Amazon Layoffs News: अमेजन कथित तौर पर बड़े पैमाने पर नौकरियों में कटौती की योजना बना रहा है और इसका सबसे ज्यादा असर HR डिपार्टमेंट पर पड़ने की आशंका है। फॉर्च्यून द्वारा सूत्रों के हवाले से बताया गया कि आंतरिक रूप से पीपल एक्सपीरियंस एंड टेक्नोलॉजी (PXT) नामक मानव संसाधन विभाग में 15 प्रतिशत तक कर्मचारियों की छंटनी हो सकती है। कंपनी के उपभोक्ता व्यवसाय के अन्य विभागों में भी छंटनी हो सकती है।

    नई दिल्ली। Amazon Layoffs News: दिग्गज कंपनी अमेजन ने एक बार फिर से छंटनी का फरमान सुनाया है। दिवाली से कुछ दिन पहले आई इस खबर ने सैकड़ों लोगों को प्रभावित किया है। हालांकि, अभी इस संबंध में कंपनी की ओर से किसी भी प्रकार की पुष्टि नहीं की गई है। एक रिपोर्ट के हवाले से बताया गया कि अमेजन ने एचआर डिपार्टमेंट (HR Department) से 15 फीसदी नौकरी की कटौती की तैयारी कर रहा है। इसमें और भी टीम शामिल है। लेकिन रिपोर्ट के हवाले से बताया गया कि इस छंटनी से सबसे ज्यादा एचआर डिपार्टमेंट में काम करने वाले कर्मचारी प्रभावित होंग। फॉर्च्यून ने सूत्रों के हवाले से बताया कि छंटनी का एक नया दौर शुरू हो गया है।

    Amazon की HR Team में 10 हजार कर्मचारी

    मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अमेजन की एचआर डिपार्टमेंट में वैश्विक स्तर पर 10,000 से अधिक कर्मचारी हैं। इन्हीं में सबसे अधिक कर्मचारी प्रभावित होंगे। प्रभावित कर्मचारियों (Layoff) की कुल संख्या और छंटनी का समय अभी स्पष्ट नहीं है। यह कदम कंपनी के उपभोक्ता उपकरण समूह, वंडरी पॉडकास्ट शाखा और अमेजन वेब सर्विसेज (AWS) में छोटी-छोटी छंटनी के कुछ ही महीनों बाद आया है।

    AI में भारी निवेश कर रहा है Amazon

    अमेजन AI में भारी निवेश कर रहा है। कंपनी एआई और क्लाउड ऑपरेशन में अरबों डॉलर का निवेश कर रही है। कंपनी ने इस साल कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर 100 अरब डॉलर से ज्यादा खर्च करने की बात कही है। इस इन्वेस्टमेंट का का एक बड़ा हिस्सा आंतरिक उपयोग और एंटरप्राइज ग्राहकों के लिए एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए अगली पीढ़ी के डेटा सेंटर बनाने पर खर्च होगा।

    2021 में जेफ बेजोस के उत्तराधिकारी बने CEO एंडी जेसी ने स्पष्ट कर दिया है कि यह नया युग AI द्वारा परिभाषित होगा, और हर कर्मचारी इस बदलाव को स्वीकार नहीं करेगा। जून में कंपनी-व्यापी ज्ञापन में, जेसी ने कर्मचारियों से अमेजन के एआई अभियान को अपनाने का आग्रह करते हुए कहा: "जो लोग इस परिवर्तन को स्वीकार करते हैं, एआई से परिचित होते हैं, आंतरिक रूप से हमारी एआई क्षमताओं को बनाने और सुधारने में हमारी मदद करते हैं तथा ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करते हैं, वे उच्च प्रभाव डालने और कंपनी को नया रूप देने में हमारी मदद करने के लिए अच्छी स्थिति में होंगे।"

    लेकिन उनके मैसेज में एक चेतावनी भी थी। उन्होंने आगे कहा, "हमें उम्मीद है कि इससे हमारे कुल कॉर्पोरेट कर्मचारियों की संख्या में कमी आएगी, क्योंकि कंपनी में AI के व्यापक उपयोग से हमें दक्षता में वृद्धि मिलेगी।"