दिवाली से 5 दिन पहले ही Amazon ने कर दिया लेऑफ, इस बार आया HR डिपार्टमेंट का नंबर; रिपोर्ट

नई दिल्ली। Amazon Layoffs News: दिग्गज कंपनी अमेजन ने एक बार फिर से छंटनी का फरमान सुनाया है। दिवाली से कुछ दिन पहले आई इस खबर ने सैकड़ों लोगों को प्रभावित किया है। हालांकि, अभी इस संबंध में कंपनी की ओर से किसी भी प्रकार की पुष्टि नहीं की गई है। एक रिपोर्ट के हवाले से बताया गया कि अमेजन ने एचआर डिपार्टमेंट (HR Department) से 15 फीसदी नौकरी की कटौती की तैयारी कर रहा है। इसमें और भी टीम शामिल है। लेकिन रिपोर्ट के हवाले से बताया गया कि इस छंटनी से सबसे ज्यादा एचआर डिपार्टमेंट में काम करने वाले कर्मचारी प्रभावित होंग। फॉर्च्यून ने सूत्रों के हवाले से बताया कि छंटनी का एक नया दौर शुरू हो गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Amazon की HR Team में 10 हजार कर्मचारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अमेजन की एचआर डिपार्टमेंट में वैश्विक स्तर पर 10,000 से अधिक कर्मचारी हैं। इन्हीं में सबसे अधिक कर्मचारी प्रभावित होंगे। प्रभावित कर्मचारियों (Layoff) की कुल संख्या और छंटनी का समय अभी स्पष्ट नहीं है। यह कदम कंपनी के उपभोक्ता उपकरण समूह, वंडरी पॉडकास्ट शाखा और अमेजन वेब सर्विसेज (AWS) में छोटी-छोटी छंटनी के कुछ ही महीनों बाद आया है।

AI में भारी निवेश कर रहा है Amazon अमेजन AI में भारी निवेश कर रहा है। कंपनी एआई और क्लाउड ऑपरेशन में अरबों डॉलर का निवेश कर रही है। कंपनी ने इस साल कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर 100 अरब डॉलर से ज्यादा खर्च करने की बात कही है। इस इन्वेस्टमेंट का का एक बड़ा हिस्सा आंतरिक उपयोग और एंटरप्राइज ग्राहकों के लिए एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए अगली पीढ़ी के डेटा सेंटर बनाने पर खर्च होगा।