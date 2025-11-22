AI कंपनी के मालिक को इंटर्न की तलाश, ₹1 लाख सैलरी; 12 घंटे काम, सोशल मीडिया पर मचा बवाल!
एक एआई कंपनी के मालिक द्वारा इंटर्न के लिए विज्ञापन सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। ₹1 लाख वेतन के साथ 12 घंटे की नौकरी की पेशकश की गई है, जिससे सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। कई लोगों ने इस कार्य अवधि को अनुचित बताया है, जबकि कंपनी ने स्पष्ट किया है कि यह अनिवार्य नहीं है।
नई दिल्ली। भारतीय मूल के एक AI फाउंडर के LinkedIn पोस्ट ने कई लोगों को हैरान कर दिया है। उन्होंने बेंगलुरु में एक इंटर्नशिप का ऐड दिया है, जिसमें हर महीने Rs. 1 लाख दिए जाएंगे, इस शर्त पर कि इंटर्न हफ्ते में छह दिन, सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक काम करेगा। इस ऑफर में मील सब्सक्रिप्शन और जिम या हॉबी अलाउंस शामिल है, लेकिन कई क्रिटिक्स को लगता है कि लंबे समय तक काम करना और बहुत ज्यादा काम का बोझ इस इंटर्नशिप के लिए ज़्यादा सैलरी को सही नहीं ठहराता।
फाउंडर, जो अपने स्टार्टअप को "Tier-1 VC-बैक्ड" बताते हैं और पहले से ही Fortune 500 क्लाइंट्स को सर्विस दे रहे हैं, ने कहा कि यह एक ऑन-साइट रोल होगा और इंटर्न्स गहरी टेक्निकल चुनौतियों पर "सीधे फाउंडिंग टीम के साथ" काम करेंगे। उन्होंने "कुछ कर गुजरने का जज्बा" रखने वाले हाई परफॉर्मेंस को बुलाया और कहा कि जिम्मेदारी काफी बड़ी होगी।
सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
सोशल मीडिया पर, आलोचना करने वालों को चिंता थी कि यह शेड्यूल ज्यादा काम को नॉर्मल बनाता है और स्टार्टअप्स से जुड़े हसल कल्चर को बढ़ावा देता है। एक यूजर ने लिखा, "सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक, 6 दिन की जरूरत भारतीय स्टार्टअप कल्चर में एक बड़ी समस्या को दिखाती है, ज्यादा घंटे काम करने से बेहतर प्रोडक्ट नहीं बनते, हेल्दी टीमें बनती हैं।"
Somehow, ₹1,00,000 per month has become the new normal for internships in India. pic.twitter.com/P4zdKc1ZAA— Krishna (@Krishna__Bansal) November 19, 2025
एक यूजर ने इस बात पर ध्यान दिया: "जब तक कोई सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक का शेड्यूल नहीं पढ़ता, तब तक फायदे बहुत अच्छे लगते हैं। आप अपने एम्प्लॉई से किस समय जिम जाने की उम्मीद कर रहे हैं?"
इस पोस्ट के सपोर्टर्स का कहना है कि इंटर्नशिप के लिए पैकेज बहुत अच्छा है; बहुत कम रोल्स में इतना ज़्यादा पेमेंट होता है, खासकर उन स्टूडेंट्स को जो भारी पेमेंट करने को तैयार हों। हालांकि, बुराई करने वालों का कहना है कि ज्यादा सैलरी एक ऐसे थकाऊ शेड्यूल को माफ नहीं कर सकती जिसका अंदाजा लगाया जा सके।
जहां तक क्वालिफिकेशन की बात है, एप्लिकेंट को टॉप परफॉर्मर होना चाहिए, उनमें “कुछ भी कर सकने” का एटीट्यूड होना चाहिए, ओनरशिप लेने की काबिलियत होनी चाहिए, और खुद को साबित करने की “उत्सुकता” होनी चाहिए।
