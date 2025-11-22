AI कंपनी के मालिक को इंटर्न की तलाश, ₹1 लाख सैलरी; 12 घंटे काम, सोशल मीडिया पर मचा बवाल!

नई दिल्ली। भारतीय मूल के एक AI फाउंडर के LinkedIn पोस्ट ने कई लोगों को हैरान कर दिया है। उन्होंने बेंगलुरु में एक इंटर्नशिप का ऐड दिया है, जिसमें हर महीने Rs. 1 लाख दिए जाएंगे, इस शर्त पर कि इंटर्न हफ्ते में छह दिन, सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक काम करेगा। इस ऑफर में मील सब्सक्रिप्शन और जिम या हॉबी अलाउंस शामिल है, लेकिन कई क्रिटिक्स को लगता है कि लंबे समय तक काम करना और बहुत ज्यादा काम का बोझ इस इंटर्नशिप के लिए ज़्यादा सैलरी को सही नहीं ठहराता।



फाउंडर, जो अपने स्टार्टअप को "Tier-1 VC-बैक्ड" बताते हैं और पहले से ही Fortune 500 क्लाइंट्स को सर्विस दे रहे हैं, ने कहा कि यह एक ऑन-साइट रोल होगा और इंटर्न्स गहरी टेक्निकल चुनौतियों पर "सीधे फाउंडिंग टीम के साथ" काम करेंगे। उन्होंने "कुछ कर गुजरने का जज्बा" रखने वाले हाई परफॉर्मेंस को बुलाया और कहा कि जिम्मेदारी काफी बड़ी होगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें