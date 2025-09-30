Virat Kohli वाली RCB बिकने जा रही? 17553 करोड़ रुपए में हो सकती है डील, ये शख्स हो सकता है नया मालिक!

सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला RCB के मालिक डियाजियो से टीम खरीदने को लेकर बातचीत कर रहे हैं। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि डियाजियो अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचना चाहता है या नहीं। डियाजियो पीएलसी यूनाइटेड स्पिरिट्स की पैरेंट कंपनी है। दावा है कि ब्रिटिश मल्टीनेशनल कंपनी RCB का मूल्यांकन करीब 2 बिलियन (17553 करोड़ रुपए) डॉलर चाहती है।

नई दिल्ली| रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) सिर्फ एक IPL फ्रेंचाइजी नहीं, बल्कि विराट कोहली (Virat Kohli) से जुड़ी एक इमोशन है। मैदान पर उनके आक्रामक अंदाज और टीम से गहरे नाते ने RCB को करोड़ों फैन्स के दिल से जोड़ दिया है। अब खबर है कि सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला RCB के मालिक डियाजियो से टीम खरीदने को लेकर बातचीत कर रहे हैं। हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि डियाजियो अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचना चाहता है या नहीं। डियाजियो पीएलसी यूनाइटेड स्पिरिट्स की पैरेंट कंपनी है।

RCB की ब्रांड वैल्यू टॉप पर Houlihan Lokey की IPL वैल्यूएशन स्टडी 2025 रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल RCB बिजनेस वैल्यू में भी सबसे ऊपर रही। रिपोर्ट में कहा गया है कि "RCB की सफलता मैदान से बाहर भी दिखी। फ्रेंचाइजी ने टेक इनोवेटर Nothing को एसोसिएट स्पॉन्सर बनाया। कर्नाटक में मैच-डे एक्सपीरियंस और ग्रासरूट पहलें बढ़ाईं। इन कम्युनिटी-ड्रिवन प्रयासों, डिजिटल मार्केटिंग और ग्लोबल आइकॉन्स की मौजूदगी ने RCB की ब्रांड इक्विटी को और मजबूत किया है।"

ये हैं IPL की बड़ी डीलें फरवरी में अहमदाबाद स्थित टॉरेंट ग्रुप ने गुजरात टाइटंस में 67% हिस्सेदारी खरीदने का करार किया था। यह डील करीब 5,000 करोड़ रुपए में हुई थी और गुजरात टाइटन्स का मूल्यांकन लगभग 7,453 करोड़ रुपए लगाया गया था। इसी साल जून में डियाजियो पीएलसी FIFA वर्ल्ड कप 2026 का ऑफिशियल सपोर्टर भी बना।