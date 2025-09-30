Virat Kohli वाली RCB बिकने जा रही? 17553 करोड़ रुपए में हो सकती है डील, ये शख्स हो सकता है नया मालिक!

Language
    By Ankit Kumar Katiyar Edited By: Ankit Kumar Katiyar
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 11:34 PM (IST)

    सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला RCB के मालिक डियाजियो से टीम खरीदने को लेकर बातचीत कर रहे हैं। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि डियाजियो अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचना चाहता है या नहीं। डियाजियो पीएलसी यूनाइटेड स्पिरिट्स की पैरेंट कंपनी है। दावा है कि ब्रिटिश मल्टीनेशनल कंपनी RCB का मूल्यांकन करीब 2 बिलियन (17553 करोड़ रुपए) डॉलर चाहती है।

    Virat Kohli वाली RCB बिकने जा रही, 17553 करोड़ में हो सकती है डील।

    नई दिल्ली| रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) सिर्फ एक IPL फ्रेंचाइजी नहीं, बल्कि विराट कोहली (Virat Kohli) से जुड़ी एक इमोशन है। मैदान पर उनके आक्रामक अंदाज और टीम से गहरे नाते ने RCB को करोड़ों फैन्स के दिल से जोड़ दिया है। अब खबर है कि सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला RCB के मालिक डियाजियो से टीम खरीदने को लेकर बातचीत कर रहे हैं। हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि डियाजियो अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचना चाहता है या नहीं। डियाजियो पीएलसी यूनाइटेड स्पिरिट्स की पैरेंट कंपनी है।

    ललित मोदी ने मचाई हलचल

    पूर्व IPL चेयरमैन ललित मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि,

    "RCB की बिक्री पर लंबे समय से अफवाहें थीं, लेकिन अब लगता है कि मालिक इसे बेचने का फैसला कर चुके हैं। यह एकमात्र टीम हो सकती है जो पूरी तरह बिक्री के लिए उपलब्ध होगी। बड़ी ग्लोबल फंड्स या सॉवरेन फंड्स इसे खरीदने में दिलचस्पी दिखा सकते हैं। यह डील निश्चित रूप से नया रिकॉर्ड बनाएगी और IPL को दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती और सबसे मूल्यवान लीग साबित करेगी।"

    "पूनावाला सबसे बड़े दावेदार"

    सूत्रों के मुताबिक, "RCB खरीदने के लिए कई पार्टियां रुचि दिखा रही हैं, लेकिन अदार पूनावाला सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे हैं।" मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ब्रिटिश मल्टीनेशनल कंपनी RCB का मूल्यांकन करीब 2 बिलियन (17,553 करोड़ रुपए) डॉलर चाहती है।

    RCB की ब्रांड वैल्यू टॉप पर

    Houlihan Lokey की IPL वैल्यूएशन स्टडी 2025 रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल RCB बिजनेस वैल्यू में भी सबसे ऊपर रही। रिपोर्ट में कहा गया है कि "RCB की सफलता मैदान से बाहर भी दिखी। फ्रेंचाइजी ने टेक इनोवेटर Nothing को एसोसिएट स्पॉन्सर बनाया। कर्नाटक में मैच-डे एक्सपीरियंस और ग्रासरूट पहलें बढ़ाईं। इन कम्युनिटी-ड्रिवन प्रयासों, डिजिटल मार्केटिंग और ग्लोबल आइकॉन्स की मौजूदगी ने RCB की ब्रांड इक्विटी को और मजबूत किया है।"

    ये हैं IPL की बड़ी डीलें

    फरवरी में अहमदाबाद स्थित टॉरेंट ग्रुप ने गुजरात टाइटंस में 67% हिस्सेदारी खरीदने का करार किया था। यह डील करीब 5,000 करोड़ रुपए में हुई थी और गुजरात टाइटन्स का मूल्यांकन लगभग 7,453 करोड़ रुपए लगाया गया था। इसी साल जून में डियाजियो पीएलसी FIFA वर्ल्ड कप 2026 का ऑफिशियल सपोर्टर भी बना। 

    बता दें कि RCB आईपीएल की मौजूदा चैंपियन है, जिसने आईपीएल के इतिहास में पहली बार ट्रॉफी इसी साल अपने नाम की है।