आसमान छूती कीमतों के बावजूद सितंबर में दोगुना हुआ सोने-चांदी का आयात, ज्वैलर्स से जुड़ी है चौंकाने वाली वजह!

    By Ankit Kumar Katiyar Edited By: Ankit Kumar Katiyar
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 10:36 PM (IST)

    भारत में सितंबर महीने में सोने और चांदी का आयात अगस्त की तुलना में लगभग दोगुना हो गया। सूत्रों का कहना है कि त्योहारों से पहले स्टॉक बनाने और आयात पर लगने वाले ज्यादा टैक्स से बचने के लिए बैंकों और ज्वैलर्स ने जमकर खरीदी की। खासकर तब जब सोना-चांदी (Gold Silver Price Today) की कीमतें हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही हैं।

    नई दिल्ली| Gold Silver Rate Today: रिकॉर्ड कीमतों के बावजूद भारत में सितंबर महीने में सोने और चांदी का आयात अगस्त की तुलना में लगभग दोगुना हो गया। सूत्रों का कहना है कि त्योहारों से पहले स्टॉक बनाने और आयात पर लगने वाले ज्यादा टैक्स से बचने के लिए बैंकों और ज्वैलर्स ने जमकर खरीदी की।

    भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोना उपभोक्ता है। यहां आयात बढ़ने से वैश्विक स्तर पर सोने की कीमतों को सहारा मिल सकता है। हालांकि इससे भारत का ट्रेड डेफिसिट और कमजोर रुपया और दबाव में आ सकता है।

    "ऐसा रश सालों में नहीं देखा"

    एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि,

    "ज्वैलर्स और बैंक पिछले दो हफ्तों से कस्टम से काफी सोना क्लियर करा रहे हैं। हमने सालों में ऐसा रश नहीं देखा। सितंबर में आयातित सोने की क्लियरेंस अगस्त से कहीं ज्यादा रही और महीने के आखिरी दिन और तेजी की उम्मीद है।"

    क्यों हो रही है जल्दबाजी?

    गुजरात स्थित आम्रपाली ग्रुप के सीईओ चिराग ठक्कर ने कहा कि,

    "बैंक और बुलियन डीलर नए बेस इंपोर्ट प्राइस लागू होने से पहले आयात निपटा रहे हैं। ग्लोबल प्राइस बढ़ने के बाद यह और ऊंचा हो सकता है। सोना-चांदी रिकॉर्ड हाई पर होने के बावजूद खरीदार लगातार खरीदारी कर रहे हैं और निवेश मांग भी तेजी से बढ़ी है।"

    कितनी हुई खरीदारी?

    अगस्त में भारत ने 5.4 बिलियन डॉलर खर्च कर 64.17 टन सोना और 451.6 मिलियन डॉलर में 410.8 टन चांदी आयात की। सितंबर का आधिकारिक डेटा सरकार अक्टूबर के मध्य में जारी करेगी। इस हफ्ते भारतीय गोल्ड फ्यूचर्स 1,16,900 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए। वहीं, सिल्वर फ्यूचर्स 1,44,330 रुपए प्रति किलो के ऑल-टाइम हाई पर रहे।

    स्टॉक बना रहे ज्वैलर्स

    मुंबई के एक बुलियन डीलर का कहना है कि, "पिछले महीनों में दाम गिरने का इंतजार करने वाले ज्वैलर्स अब प्रीमियम देकर स्टॉक बना रहे हैं, ताकि त्योहारों से पहले तैयारी हो सके। क्योंकि, भारतीय परिवारों में दिवाली और धनतेरस के बीच सोना खरीदना शुभ माना जाता है।"

    ग्लोबल मार्केट का असर

    सिंगापुर के एक डीलर का कहना है कि भारत की मजबूत खरीदारी ने बाजार को चौंका दिया है, खासकर तब जब चीन इस स्तर पर निष्क्रिय है। चीन में इस महीने डिस्काउंट 31 डॉलर से 71 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गया है, जो कई सालों में सबसे ज्यादा है।