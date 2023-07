'Fortune' ब्रांड नाम से बाजार में बिक रहा था नकली माल, अदाणी विल्मर ने दर्ज कराई एफआईआर

Adani Wilmar News अदाणी विल्मर की ओर से किए गए नियमित मार्केट सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ। कंपनी की ओर से इसे लेकर उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्धनगर जिले के बादलपुर पोलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। कंपनी फॉर्च्यून ब्रांड के नाम से खाद्य तेलों के साथ दाल चावल और आटा जैसे खाद्य उत्पादों की बिक्री करती है।

