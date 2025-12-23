भारत छोड़ खरीदारी करने ऑस्ट्रेलिया पहुंचे गौतम अदाणी, खरीद ली 20000 करोड़ रुपये की कंपनी, 100% हिस्सा खरीदा

नई दिल्ली। भारत के दूसरे सबसे बड़े अरबपति गौतम अदाणी की अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन (APSEZ) ने ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ क्वींसलैंड एक्सपोर्ट टर्मिनल (NQXT) में 100% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। फॉर्च्यून इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार APSEZ के एक बयान के अनुसार, यह डील नॉन-कैश बेसिस पर पूरी हुई, जिसमें सेलर, कारमाइकल रेल एंड पोर्ट सिंगापुर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड को 14,38,20,153 इक्विटी शेयर (फेस वैल्यू ₹2 प्रति शेयर) अलॉट किए गए। अप्रैल 2025 में अदाणी ग्रुप ने इस ऑस्ट्रेलियाई कंपनी को 2.4 बिलियन डॉलर में खरीदा था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मंगलवार को एक बयान में कहा गया कि अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन (APSEZ) ने NQXT ऑस्ट्रेलिया का पूरा शेयर अधिग्रहण पूरा कर लिया है, जिससे विदेशों में उसकी मौजूदगी मजबूत हुई है और उसके लॉन्ग-टर्म कार्गो हैंडलिंग लक्ष्य को सपोर्ट मिलेगा। अप्रैल 2025 में घोषित इस ट्रांजैक्शन को ज्यादातर माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स, स्टॉक एक्सचेंज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिव्यू बोर्ड से मंजूरी मिल गई है।

क्या बोले APSEZ के CEO APSEZ के होल-टाइम डायरेक्टर और CEO,अश्वनी गुप्ता ने कहा, "NQXT के अधिग्रहण का पूरा होना 2030 तक 1 बिलियन मीट्रिक टन कार्गो के लक्ष्य की ओर APSEZ की ग्रोथ यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।" "NQXT एक बेहतरीन एसेट है जिसके पास खास भौगोलिक फायदे, मजबूत ग्रोथ की संभावनाएं और एक शानदार सस्टेनेबिलिटी ट्रैक रिकॉर्ड है। NQXT इज़राइल, कोलंबो और तंजानिया में हमारे दूसरे इंटरनेशनल पोर्ट्स के साथ ईस्ट-वेस्ट ट्रेड कॉरिडोर पर हमारी मौजूदगी को बढ़ाएगा। मुझे NQXT का APSEZ परिवार में स्वागत करते हुए खुशी हो रही है और मैं ग्लोबल ट्रेड लैंडस्केप पर अपने प्रभाव को मजबूत करने के लिए उत्सुक हूं।"

बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की फाइनेंस कमेटी ने कारमाइकल रेल एंड पोर्ट सिंगापुर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड को ₹2.00 फेस वैल्यू वाले 14,38,20,153 इक्विटी शेयर अलॉट करने की मंज़ूरी दे दी है। यह अलॉटमेंट कैश के अलावा दूसरे कंसीडरेशन के लिए प्रेफरेंशियल बेसिस पर किया गया था, जो एबॉट पॉइंट पोर्ट होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड की 100% ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल हासिल करने के लिए कुल नॉन-कैश कंसीडरेशन को दिखाता है।

क्या करती है NQXT क्वींसलैंड? NQXT क्वींसलैंड में एबॉट पॉइंट पोर्ट पर स्थित एक नेचुरल गहरे पानी का एक्सपोर्ट टर्मिनल है। इसकी मौजूदा क्षमता 50 MTPA (मिलियन टन प्रति वर्ष) है और यह मुख्य रूप से थर्मल और मेटालर्जिकल कोयले के एक्सपोर्ट को संभालता है। कंपनी ने FY25 में 35 MMT का अब तक का सबसे ज्यादा कार्गो वॉल्यूम संभाला। यह क्वींसलैंड सरकार से लॉन्ग-टर्म लीज़ पर काम करता है, जिसमें 85 साल बाकी हैं (2110 तक)।