26 साल पुरानी कंपनी बेच रहे हैं गौतम अदाणी, 2500 करोड़ की ब्लॉक डील लॉन्च, इस विदेशी कंपनी के साथ की थी शुरुआत

नई दिल्ली। अदाणी समूह जहां तेजी से अपने बिजनेस का विस्तार कर रहा है और नई कंपनियों को खरीद रहा है। वहीं, उसने अपनी एक कंपनी से बाहर निकलने का मन बना लिया है। मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट में इंडस्ट्री के सोर्सेज के हवाले से बताया गया है कि अदाणी ग्रुप ने AWL एग्री बिजनेस (पूर्व में अदाणी विल्मर) में अपनी शेष हिस्सेदारी बेचने और बाद में पूरी तरह से बाहर निकलने के लिए लगभग 2,500 करोड़ रुपये की एक ब्लॉक डील लॉन्च की है।

एक सूत्र ने कहा, "अदाणी एंटरप्राइजेज की सहायक कंपनी अडानी कमोडिटीज एलएलपी ने एडब्ल्यूएल एग्री में अपनी शेष 7 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने के लिए क्लीन आउट ट्रेड शुरू किया है।" वहीं, दूसरे व्यक्ति ने भी इसकी पुष्टि की और कहा कि प्रस्तावित ट्रेड के लिए न्यूनतम मूल्य 275 रुपये प्रति शेयर था, जबकि एक तीसरे व्यक्ति ने बताया कि इन्वेस्टमेंट बैंक जेफरीज प्रस्तावित ब्लॉक ट्रेड पर काम कर रहा है। हालांकि, अदाणी समूह ने इस पर कोई सफाई नहीं दी है।