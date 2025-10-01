RCB को खरीदने की रेस में अदाणी भी? बिजनेसमैन हर्ष गोयनका ने दिए संकेत, बताए 3 बड़े दावेदारों के नाम

नई दिल्ली। आईपीएल की मशहूर टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) बिकने जा रही है। दरअसल, इस टीम का मालिकाना हक रखने वाली कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड टीम को बेच रही है और खबर है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला, इस फ्रैंचाइज़ी में USL की पूरी हिस्सेदारी खरीदने के लिए सबसे आगे चल रहे हैं। लेकिन, मशहूर उद्योगपति हर्ष गोयनका के X पोस्ट ने इस मामले में दिलचस्पी और बढ़ा दी है।

हर्ष गोयनका ने अपने X पोस्ट में लिखा, "अब जब रॉयल चैलेंजर्स बिकने को तैयार है, तो इसे कौन खरीदेगा?" इस सवाल के साथ ही उन्होंने 3 ऑप्शन दिए और अदाणी ग्रुप की ओर भी इशारा कर दिया।

कौन हैं 3 दावेदार?

हर्ष गोयनका ने कहा कि रॉयल चैलेंजर्स बिकने जा रही है तो इसे कौन खरीदेगा इसमें उन्होंने 3 ऑप्शन दिए हैं...

1. एक पूना वाला ग्रुप

2. कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी नेशनल फ्रैंचाइज़ी में 50% हिस्सेदारी है और वह उसका एकमात्र मालिक बनना चाहता है।

3. एक पश्चिमी समूह जो सब कुछ खरीद रहा है।

RCB को खरीदने की दौड़ शुरू हो गई है!

अब यहां पश्चिमी समूह से हर्ष गोयनका का इशारा, देश के पश्चिमी तट (गुजरात) से तालुक रखने वाले अदाणी ग्रुप की ओर है।

यूजर्स ने दिए रिएक्शन

हर्ष गोयनका के इस X पोस्ट पर यूजर्स ने तरह-तरह के रिएक्शन दिए। एक यूजर ने हर्ष गोयनका को ही आरसीबी को खरीदने की सलाह दे डाली, जबकि एक अन्य यूजर ने कहा कि अदार पूनावाला ही इस टीम को खरीदने के बड़े दावेदार हैं।