BYJUS के लिए एक और बुरी खबर, आकाश एजुकेशनल ने रोका शेयरों का अलॉटमेंट, 25 करोड़ रुपये के सोर्स पर जताया शक

नई दिल्ली। आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड (AESL) ने BYJU'S की मूल कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड (TLPL) को शेयरों का ऑलटमेंट रोक दिया है, क्योंकि कंपनी ने हाल ही में 100 करोड़ रुपये के राइट्स इश्यू के जरिए जमा किए 25 करोड़ रुपये के स्रोत पर शंका जाहिर की है। आकाश एजुकेशनल के बोर्ड ने मणिपाल समूह और बीएएआर इन्वेस्टको प्राइवेट लिमिटेड को शेयर आवंटन को मंजूरी दे दी है, जिन्होंने अपनी 58.8% और 16% हिस्सेदारी के अनुरूप 58 करोड़ रुपये और 16 करोड़ रुपये का योगदान दिया है। लेकिन, टीएलपीएल के आवंटन को फेमा, कंपनी अधिनियम, 2013 और ईसीबी गाइडलाइंस का संभावित नॉन-कमप्लायंस का हवाला देते हुए रोक दिया है।

