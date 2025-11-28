BYJUS के लिए एक और बुरी खबर, आकाश एजुकेशनल ने रोका शेयरों का अलॉटमेंट, 25 करोड़ रुपये के सोर्स पर जताया शक
AESL ने BYJU'S की मूल कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड को शेयरों का ऑलटमेंट रोक दिया है, क्योंकि कंपनी ने 100 करोड़ रुपये के राइट्स इश्यू के लिए जमा किए 25 करोड़ रुपये के सोर्स पर शंका जाहिर की है। बायजू की पैरेंट कंपनी टीएलपीएल, फिलहाल कॉर्पोरेट दिवाला समाधान कार्यवाही का सामना कर रही है।
नई दिल्ली। आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड (AESL) ने BYJU'S की मूल कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड (TLPL) को शेयरों का ऑलटमेंट रोक दिया है, क्योंकि कंपनी ने हाल ही में 100 करोड़ रुपये के राइट्स इश्यू के जरिए जमा किए 25 करोड़ रुपये के स्रोत पर शंका जाहिर की है। आकाश एजुकेशनल के बोर्ड ने मणिपाल समूह और बीएएआर इन्वेस्टको प्राइवेट लिमिटेड को शेयर आवंटन को मंजूरी दे दी है, जिन्होंने अपनी 58.8% और 16% हिस्सेदारी के अनुरूप 58 करोड़ रुपये और 16 करोड़ रुपये का योगदान दिया है। लेकिन, टीएलपीएल के आवंटन को फेमा, कंपनी अधिनियम, 2013 और ईसीबी गाइडलाइंस का संभावित नॉन-कमप्लायंस का हवाला देते हुए रोक दिया है।
दिवालिया कार्यवाही का सामना कर रही है कंपनी
बायजू की पैरेंट कंपनी टीएलपीएल, वर्तमान में कॉर्पोरेट दिवाला समाधान के तहत है, और इसने एनसीएलटी, एनसीएलएटी और सुप्रीम कोर्ट के सामने राइट्स इश्यू का विरोध किया था, लेकिन फिर भी सदस्यता के लिए 25 करोड़ रुपये जमा किए। टीएलपीएल के पूर्व प्रमोटर रिजू रविंद्रन द्वारा एनसीएलटी, बेंगलुरु में दायर एक याचिका में आरोप लगाया गया है कि यह धनराशि डेलावेयर स्थित कंपनी बायजूस अल्फा इंक. को जारी किए गए 100 करोड़ रुपये के डिबेंचर के माध्यम से जुटाई गई थी, जो फेमा, ईसीबी मानदंडों और विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2018 का उल्लंघन हो सकता है।
TLPL के पूर्व प्रवर्तक रिजु रविंद्रन ने NCLT, बेंगलुरु में एक आवेदन दायर किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि TLPL ने 25 करोड़ रुपये के राइट्स इश्यू सब्सक्रिप्शन के लिए 100 करोड़ रुपये के डिबेंचर जारी करके धन जुटाया, जो FEMA, ECB दिशानिर्देशों और विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019 का उल्लंघन कर सकता है। NCLT इन आरोपों की जाँच कर रहा है।
