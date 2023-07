Aadhaar से जुड़े सभी सवालों का पाएं जवाब, बस डायल करें UIDAI का ये टोल फ्री नंबर

Aadhaar Toll Free Number भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की ओर से नागरिकों को आधार से जुड़ी सेवाएं देने के लिए 24*7 टोल फ्री नंबर 1947 को चलाया जाता है। इसे 2016 में शुरू किया गया था। समय-समय पर इसमें सेवाओं को जोड़ा जाता रहता है। साथ ही आधार से जुड़े किसी भी सवाल का जबाव पाने के लिए आप आधार मित्र की भी मदद ले सकते हैं।

UIDAI की ओर से फ्री टोल नंबर की शुरुआत 2016 में की गई थी।

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। Aadhaar जारी करने वाली सरकारी एजेंसी यूआईडीएआई (UIDAI) यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (Unique Identification Authority Of India) समय-समय पर नागरिकों के लिए आधार से जुड़ी नई सेवाएं जारी करता रहता है। यूआईडीएआई का आधिकारिक टॉल फ्री नंबर 1947 है। इसे 2016 में शुरू किया गया था और इस पर आधार से जुड़ी कई प्रकार की सेवाएं नागरिकों को दी जाती हैं। यूआईडीएआई की ओर से इस साल की शुरुआत में कुछ नई सेवाओं को इसमें जोड़ा है, जिसके बारे में हम आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। UIDAI द्वारा टोल फ्री नंबर 1947 पर जोड़ी गई नई सेवाएं अब आप इस पोर्टल के जरिए आधार का पंजीकरण और स्टेटस जान सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति ने आधार पीवीसी कार्ड के लिए आवेदन किया था। उसका भी स्टेटस पता लगाया जा सकता है। वहीं, अगर आधार से जुड़ी आपने कोई शिकायत दर्ज कराई है तो शिकायत का स्टेटस जान सकते हैं। इसके अलावा आधार पंजीकरण सेंटर या आधार सेंटर की लोकेशन का भी इससे पता लगाया जा सकता है। इसके साथ ही आधार से जुड़ी अन्य जानकारियां भी आप यहां से पता कर सकते हैं। यूआईडीएआई की ओर से जारी किया गए इस टोल फ्री नंबर पर सेवाएं 24*7 मिलती हैं। कोई भी व्यक्ति कभी भी मोबाइल के जरिए फोन करके आधार से जुड़ी जानकारी ले सकता है। 'आधार मित्र' चैटबॉट भी हो चुका है शुरू इससे पहले नवंबर 2022 में यूआईडीएआई की ओर से एआई और मशीन लर्निंग चैटबॉट 'आधार मित्र' शुरू किया गया था। आधार मित्र चैटबॉट का उद्देश्य लोगों की आधार से जुड़े सवालों का जबाव देने में मदद करना है। इसकी मदद से आप आधार से जुड़ी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। साथ ही शिकायत का स्टेटस जान सकते हैं।

Edited By: Abhinav Shalya