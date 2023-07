Pan Card हो गया इनवैलिड तो ठप पड़ जाएंगे आपके ये काम, हल्के में लिया तो पैसों का भी हो सकता है नुकसान

what can not be done with invalid pan card आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। 30 जून के बाद पैन कार्ड इनवैलिड हो चुका है अगर आपका कार्ड अंतिम तारीख से पहले आधार कार्ड से लिंक नहीं हुआ है। ऐसे में आपको एक इनवैलिड पैन कार्ड के साथ बहुत से नुकसान हो सकते हैं।