Aadhaar Card: कहीं आपके बच्चे का तो नहीं बना नकली आधार कार्ड, कैसे करें पता; स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस
नई दिल्ली। आधार कार्ड आज भारतीय की पहचान से जुड़ चुका है। किसी भी काम के लिए आधार की जरूरत पड़ ही जाती है। यहां तक की स्कूल एडमिशन के लिए भी आज आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। अगर अगले साल होने वाले एडमिशन के चक्कर में आपने आधार कार्ड बनाया है, तो ये आर्टिकल आपके लिए है।
आजकल नकली आधार कार्ड का चलन भी काफी चल रहा है। इसलिए आधार कार्ड बनाने के बाद ये जुरूर चेक कर लें कि ये कहीं नकली तो नहीं?
कैसे करें दो मिनट में पता?
सबसे पहले UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
यहां आपको होम पेज पर My Aadhaar का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करें।
यहां से Aadhaar Services वाले ऑप्शन पर जाएं। अब यहां सबसे Verify an Aadhaar Number पर क्लिक करें।
इसके बाद आपको अपना आधार नंबर और दिया गया कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
फिर जो मोबाइल नंबर आधार से लिंक होगा, उसमें एक OTP आएगा, इसे दर्ज करें।
अगर आधार असली है या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, तो इससे जुड़ी सभी डिटेल आपके सामने आ जाएगी।
अगर आपका आधार कार्ड नहीं बना है, तो जानते हैं कि इसके लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं।
- आधार कार्ड बनाने के लिए आपको आधार सेवा केंद्र जाना होगा।
- आधार सेवा केंद्र का पता लगाने के लिए आपको सबसे पहले UIDAI की वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब यहां दिए गए My Aadhaar वाले ऑप्शन पर जाए।
- इसके बाद यहां दिए गए Select Locate an Enrolment Centre पर क्लिक करें।
- आधार सेवा केंद्र में अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट ले जाएं। यहां आपसे फॉर्म भराया जाएगा।
- इसके बाद वेरिफिकेशन के बाद आपकी बायोमेट्रिक डिटेल्स ली जाएगी। आप ये आधार कार्ड ऑनलाइन भी ऑडर कर सकते हैं।
