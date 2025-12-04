Aadhaar Card: कहीं आपके बच्चे का तो नहीं बना नकली आधार कार्ड, कैसे करें पता; स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस

नई दिल्ली। आधार कार्ड आज भारतीय की पहचान से जुड़ चुका है। किसी भी काम के लिए आधार की जरूरत पड़ ही जाती है। यहां तक की स्कूल एडमिशन के लिए भी आज आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। अगर अगले साल होने वाले एडमिशन के चक्कर में आपने आधार कार्ड बनाया है, तो ये आर्टिकल आपके लिए है।