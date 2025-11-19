Aadhaar Card New Update: आधार पर अब नहीं दिखेगा पता और DoB, फोटो-QR कोड से होगी पहचान; क्यों बदल रहा सिस्टम?

Aadhaar Card New Update: आधार कार्ड में बड़ा अपडेट होने वाला है। आधार से पता और जन्म तिथि 'गायब' होने वाला है। यूनिक आइडिएंटीफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) जल्द ही ऐसा Aadhaar कार्ड लाने की योजना बना रहा है, जिसमें सिर्फ फोटो और क्यूआर कोड होगा। इसमें न पता होगा, न जन्मतिथि और न कोई दूसरी डीटेल। और इसकी वजह है- पर्सनल डेटा के दुरुपयोग को रोकना और ऑफलाइन वेरीफिकेशन पर लगाम लगाना। यह जानकारी UIDAI के CEO भुवनेश कुमार ने मंगलवार को दी।

उन्होंने बताया कि दिसंबर में एक नया नियम लाया जा सकता है, जिससे होटल, इवेंट आयोजक और अन्य जगहों पर आधार कार्ड की फोटो कॉपी लेकर ऑफलाइन वेरीफिकेशन बंद कराया जाएगा और उम्र सत्यापन (Age Verification) को और मजबूत किया जाएगा। भुवनेश कुमार ने कहा कि, "कार्ड पर डिटेल छपती रहेगी तो लोग उसी को असली मानेंगे और उसका गलत इस्तेमाल करेंगे। इसलिए सिर्फ फोटो और QR कोड होना चाहिए।"

UIDAI CEO भुवनेश कुमार ने आगे कहा कि, आधार को डॉक्यूमेंट की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सिर्फ नंबर या क्यूआर कोड (Aadhar QR Code) से ही वेरीफाई होना चाहिए, नहीं तो यह फेक हो सकता है। नया Aadhaar ऐप जल्द mAadhaar होगा रिप्लेस UIDAI ने बैंक, होटल, फिनटेक समेत कई स्टेकहोल्डर्स को बताया कि जल्द एक नया ऐप लॉन्च होगा, जो mAadhaar की जगह लेगा। यह ऐप डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट (Digital Personal Data Protection Act) के अनुरूप बनाया जा रहा है और अगले 18 महीनों में पूरी तरह लागू होगा।