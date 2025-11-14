mAadhaar vs e-Aadhaar: काम एक, फीचर अलग; नया ऐप क्या कर सकता है जो पुराना नहीं? समझें पूरी डिटेल

mAadhaar vs e-Aadhaar: आधार से जुड़े काम और पूरी तरह पेपरलेस पहचान। इन्हें आसान बनाने के लिए UIDAI ने हाल ही में e-Aadhaar ऐप लॉन्च किया है। यह नया ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों पर उपलब्ध है और इसके आने के बाद लोगों में सबसे बड़ा सवाल यही है कि mAadhaar और e-Aadhaar में आखिर फर्क क्या है? क्योंकि दोनों ऐप आधार से जुड़े हैं, लोग इन्हें एक जैसा समझ बैठते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि दोनों कि उद्देश्य, फीचर्स और इस्तेमाल अलग हैं।

UIDAI ने क्या कहा? UIDAI ने एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि e-Aadhaar एक स्मार्ट, सिक्योर और पेपरलेस ऐप है। लेकिन यह mAadhaar को रिप्लेस नहीं करता। दोनों ऐप अपने-अपने काम के लिए बने हैं। mAadhaar, मोबाइल-फर्स्ट आधार सर्विस मैनेजमेंट के लिए है। जबकि, e-Aadhaar डिजिटल आइडेंटिटी का सुरक्षित, आसान और व्यापक उपयोग के लिए है।