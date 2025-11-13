'समय आ गया है कि...', 2.75 लाख कर्मचारियों को मिलेगा 8th Pay Commission का फायदा? पीएम मोदी से किसने की मांग

नई दिल्ली| आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की तैयारियां शुरू होते ही अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या ग्रामीण डाक सेवक (GDS) को भी इसका फायदा मिलेगा? कर्नाटक से सांसद अंबिका जी लक्ष्मीनारायण वाल्मीकि ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर 2.75 लाख ग्रामीण डाक सेवकों को 8वें वेतन आयोग के दायरे में लाने की मांग की है।

7वें वेतन आयोग ने क्या कहा था? 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट में साफ लिखा गया था कि ग्रामीण डाक सेवक केंद्र सरकार के कर्मचारी नहीं हैं। इसलिए उनकी सैलरी और भत्ते का बजट अलग श्रेणी में रखा जाए, "सैलरी हेड" में नहीं। रिपोर्ट में कहा गया था, "ग्रामीण डाक सेवकों पर होने वाला खर्च 'सैलरी' की श्रेणी में नहीं आना चाहिए क्योंकि वे केंद्र सरकार के कर्मचारी नहीं हैं।"