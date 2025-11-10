8th Pay Commission: क्या बाहर हो गए 69 लाख पेंशनर्स? सरकार से फेडरेशन की गुहार- तुरंत सुधारो!

नई दिल्ली| केंद्र सरकार के आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की शर्तों को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। करीब 69 लाख पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। इससे नाराज ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AIDEF) ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) को पत्र लिखकर इस फैसले में सुधार की मांग की है।

फेडरेशन का आरोप है कि 7वें वेतन आयोग में पेंशन संशोधन का प्रावधान साफ तौर पर शामिल था, लेकिन इस बार 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफ्रेंस (Terms of Reference) से यह क्लॉज पूरी तरह हटा दिया गया है। इससे पहले से रिटायर कर्मचारियों की पेंशन बढ़ोतरी पर रोक लग सकती है।

पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग के दायरे में शामिल किया जाए। नई वेतन और पेंशन संरचना की प्रभावी तारीख 1 जनवरी 2026 तय की जाए। कम्यूटेड पेंशन, जिसका कुछ हिस्सा अग्रिम लिया जाता है, को 11 साल बाद बहाल किया जाए, जो फिलहाल 15 साल बाद होती है। हर 5 साल में 5% पेंशन बढ़ोतरी की व्यवस्था की जाए, जैसा कि संसद की स्थाई समिति ने सुझाव दिया था। मायने क्यों रखते हैं महंगाई के आंकड़े? एक्सपर्ट्स का कहना है कि महंगाई दर (Inflation) के सही आंकड़े ही वेतन आयोग की सफलता तय करेंगे। अभी हाउसिंग इंफ्लेशन की गणना सरकारी मकानों के किराए और लाइसेंस फीस से की जाती है, जो वास्तविक बाजार किराए से मेल नहीं खाती।

उदाहरण के तौर पर, 2017 में जब 7वें वेतन आयोग ने HRA बढ़ाया, तो हाउसिंग इंफ्लेशन 4.7% से 8.45% पहुंच गया, जबकि असल किराए में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ था। इससे पता चलता है कि गलत आंकड़े वेतन तय करने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं।