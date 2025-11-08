Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    8th Pay Commission: 2027 में दीवाली पर लागू होगा 8वां वेतन आयोग? सैलरी-बोनस और पेंशन में कितनी होगी बढ़ोतरी?

    By Ankit Kumar Katiyar Edited By: Ankit Kumar Katiyar
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 06:59 PM (IST)

    8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की है, जिससे सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन में बढ़ोतरी की उम्मीद है। आयोग अप्रैल 2027 तक अपनी सिफारिशें देगा और दिवाली 2027 तक इसे लागू किया जा सकता है। वेतन के साथ बोनस, ग्रेच्युटी और पीएलआई पर भी विचार किया जाएगा। पिछली बार 7वें वेतन आयोग में 14-16% की वृद्धि हुई थी।

    prefferd source google
    Hero Image

    2027 में दीवाली पर लागू होगा 8वां वेतन आयोग? सैलरी-बोनस और पेंशन में कितनी होगी बढ़ोतरी?

    नई दिल्ली| केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन और उसके ट्रम ऑफ रेफ्रेंस (ToR) यानी दिशा-निर्देशों की घोषणा कर दी है। इसका मतलब है कि अब सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन में बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, आयोग अपनी सिफारिशें अप्रैल 2027 तक सरकार को सौंपेगा और दीवाली 2027 तक इसे लागू किए जाने की पूरी उम्मीद है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सरकार ने आयोग में तीन सदस्य नियुक्त किए हैं। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिज रंजना प्रकाश देसाई (Ranjana Prakash Desai) इसकी अध्यक्ष होंगी। प्रोफेसर पुलक घोष पार्ट-टाइम सदस्य औ पंकज जैन सदस्य-सचिव के तौर पर काम करेंगे। आयोग चाहे तो बीच-बीच में अंतरिम रिपोर्ट भी दे सकता है, जिससे कर्मचारियों को जल्द राहत मिल सके।

    क्या करेगा 8वां वेतन आयोग?

    सरकार के मुताबिक, आयोग का मकसद कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, भत्ते, बोनस, ग्रेच्युटी और परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) की समीक्षा करना है। इसके साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ न पड़े और फाइनेंशियल बैलेंस बना रहे। आयोग राज्य सरकारों पर इसके असर और PSU व प्राइवेट सेक्टर के सैलरी स्ट्रक्चर से भी तुलना करेगा ताकि समानता बनी रहे।

    यह भी पढ़ें- 8th Pay Commission: कौन हैं रंजना प्रकाश देसाई, जिन्हें बनाया गया आयोग का चेयरमैन? ये बढ़ाएंगी आपकी सैलरी!

    सैलरी कितनी बढ़ सकती है?

    वित्तीय संस्थानों जैसे कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज और एम्बिट कैपिटल के अनुमान के अनुसार, इस बार का फिटमेंट फैक्टर 1.8 से 2.46 के बीच रह सकता है। अगर बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है तो...

    • 1.82×फैक्टर पर नई सैलरी ₹32,760 होगी यानी 14% की बढ़ोतरी
    • 2.15× फैक्टर पर ₹38,700 यानी 34% की बढ़ोतरी
    • 2.46× फैक्टर पर ₹44,280 यानी 54% की बढ़ोतरी

    हालांकि महंगाई भत्ता (DA) नए सिरे से शून्य पर सेट किया जाएगा, इसलिए वास्तविक बढ़ोतरी 13-15% के आसपास मानी जा रही है।

    बोनस, ग्रेच्युटी और PLI में भी बदलाव

    8वां वेतन आयोग सिर्फ सैलरी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बोनस, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ग्रेच्युटी और PLI सिस्टम पर भी पुनर्विचार करेगा। पिछली बार 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, जिसमें औसतन 14-16% की सैलरी बढ़ोतरी हुई थी। अब कर्मचारियों को उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग से उन्हें इससे भी बड़ी राहत मिल सकती है।

    सरकार का लक्ष्य है कि नए वेतन ढांचे से न सिर्फ कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़े, बल्कि देश की आर्थिक स्थिरता और उत्पादकता में भी सुधार हो। अगर सब कुछ तय समय पर हुआ, तो 2027 की दिवाली सरकारी कर्मचारियों के लिए वाकई 'सोने पर सुहागा' साबित हो सकती है।

    बिजनेस से जुड़ी हर जरूरी खबर, मार्केट अपडेट और पर्सनल फाइनेंस टिप्स के लिए फॉलो करें

    FOLLOW USFOLLOW US