8th Pay Commission: 2027 में दीवाली पर लागू होगा 8वां वेतन आयोग? सैलरी-बोनस और पेंशन में कितनी होगी बढ़ोतरी?

नई दिल्ली| केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन और उसके ट्रम ऑफ रेफ्रेंस (ToR) यानी दिशा-निर्देशों की घोषणा कर दी है। इसका मतलब है कि अब सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन में बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, आयोग अपनी सिफारिशें अप्रैल 2027 तक सरकार को सौंपेगा और दीवाली 2027 तक इसे लागू किए जाने की पूरी उम्मीद है।

क्या करेगा 8वां वेतन आयोग? सरकार के मुताबिक, आयोग का मकसद कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, भत्ते, बोनस, ग्रेच्युटी और परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) की समीक्षा करना है। इसके साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ न पड़े और फाइनेंशियल बैलेंस बना रहे। आयोग राज्य सरकारों पर इसके असर और PSU व प्राइवेट सेक्टर के सैलरी स्ट्रक्चर से भी तुलना करेगा ताकि समानता बनी रहे।

बोनस, ग्रेच्युटी और PLI में भी बदलाव 8वां वेतन आयोग सिर्फ सैलरी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बोनस, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ग्रेच्युटी और PLI सिस्टम पर भी पुनर्विचार करेगा। पिछली बार 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, जिसमें औसतन 14-16% की सैलरी बढ़ोतरी हुई थी। अब कर्मचारियों को उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग से उन्हें इससे भी बड़ी राहत मिल सकती है।