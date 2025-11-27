8th Pay Commission पर बड़ा अपडेट: क्या बेसिक पे में मर्ज होगा DA? 1 दिसंबर को इन 5 सवालों के जवाब देगी सरकार

8th Pay Commission: देश भर में आठवें वेतन आयोग को लेकर चर्चा तेज है और कर्मचारियों-पेंशनर्स के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार DA को बेसिक पे में पहले ही मर्ज किया जाएगा? क्योंकि, बढ़ती महंगाई और लगातार बदलते सैलरी स्ट्रक्चर के बीच लोग तुरंत राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। अब इसी मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। 1 दिसंबर 2025 को वित्त मंत्रालय लोकसभा में आधिकारिक जवाब देने वाला है। यह सवाल सांसद आनंद भदौरिया (Anand Bhadauria on 8th Pay Commission) ने उठाया है, जिसकी एंट्री लोकसभा की ऑफिशियल प्रश्न सूची में दर्ज है। सांसद भदौरिया ने वित्त मंत्रालय से महत्वपूर्ण पांच सवाल पूछे हैं।

पांच सवालों में क्या-क्या पूछ लिया? पहला सवाल- क्या हाल ही में सरकार ने आठवें सेंट्रल पे कमीशन (8th CPC) बनाने की अधिसूचना जारी कर दी है?

दूसरा सवाल- अगर हां, तो इसकी पूरी डिटेल क्या है?

तीसरा सवाल- क्या सरकार महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) को बेसिक पे/बेसिक पेंशन में मर्ज करने की योजना बना रही है, ताकि पिछले 30 सालों में बढ़ती महंगाई से जूझ रहे कर्मचारियों और पेंशनर्स को तुरंत राहत मिल सके?

चौथा सवाल- अगर ऐसा है, तो इसकी प्रक्रिया और विवरण क्या होगा?

और पांचवां सवाल- अगर सरकार ऐसा नहीं करना चाहती, तो उसके पीछे क्या कारण हैं? यह सभी सवाल संसद के शीतकालीन सत्र में लिए जाएंगे, जो 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है और 19 दिसंबर 2025 (lok sabha winter session 2025) तक चलेगा। इसी दौरान वित्त मंत्रालय आधिकारिक तौर पर जवाब देगा। बता दें कि केंद्र सरकार आठवें वेतन आयोग के लिए 3 नवंबर को टर्म ऑफ रेफ्रेंस जारी कर चुकी है और इसका गठन औपचारिक रूप से हो चुका है।