    By Ankit Kumar Katiyar Edited By: Ankit Kumar Katiyar
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 09:31 PM (IST)

    8th Pay Commission:31 दिसंबर को सातवां वेतन आयोग खत्म हो रहा है और 1 जनवरी 2026 से आठवां वेतन लागू होने की संभावना है। यह आयोग केंद्र सरकार के कर्मचार ...और पढ़ें

    8th Pay Commission: सैलरी-पेंशन बढ़ोतरी तय, लेकिन कितनी और कब तक? समझें किसे मिलेगा फायदा और कौन होगा बाहर

    8th Pay Commission: 31 दिसंबर को सातवां वेतन आयोग खत्म हो रहा है और 1 जनवरी 2026 से आठवां वेतन लागू होने की संभावना है। यानी आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) लागू होने में सिर्फ 6 दिन बचे हैं। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों के बीच इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि नए आयोग में कितनी बढ़ोतरी होगी, इसका सीधा फायदा किसे मिलेगा और नई सैलरी-पेंशन कब खाते में आएगी? तो चलिए समझते हैं एक-एक बात।

    किन पर लागू होगा 8वां वेतन आयोग?

    8वां वेतन आयोग सिर्फ केंद्र सरकार से जुड़े कर्मचारियों और पेंशनर्स पर लागू होगा। इसके दायरे में सभी कार्यरत केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, केंद्रीय पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स शामिल हैं। जिनकी सैलरी या पेंशन सेंट्रल सिविल सर्विसेज पे मैट्रिक्स के आधार पर तय होती है, वे इस आयोग के सीधे लाभार्थी होंगे। आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) में रिटायर्ड कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है, जिससे साफ है कि पेंशन संशोधन इस प्रक्रिया का अहम हिस्सा होगा, कोई बाद का फैसला नहीं।

    कौन अपने आप शामिल नहीं है?

    यहीं सबसे ज्यादा भ्रम होता है। राज्य सरकार के कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के दायरे में अपने आप नहीं आते। राज्य सरकारें चाहें तो बाद में सिफारिशें लागू कर सकती हैं, लेकिन यह पूरी तरह उनका फैसला होगा। PSU, स्वायत्त संस्थान और वैधानिक निकायों के कर्मचारी तभी लाभ पाएंगे, जब उनकी संबंधित अथॉरिटी संशोधित वेतन ढांचे को अपनाने का निर्णय ले।

    अभी प्रक्रिया कहां तक पहुंची?

    सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन कर दिया है और इसे 18 महीने के भीतर रिपोर्ट देने का समय दिया गया है। संसद को इसकी जानकारी दी जा चुकी है। वित्त मंत्रालय का कहना है कि सिफारिशें मंजूर होने पर फंड की व्यवस्था कर ली जाएगी। हालांकि, अभी DA/DR को बेसिक में मर्ज करने या अंतरिम राहत पर कोई आधिकारिक भरोसा नहीं दिया गया है।

    सैलरी और पेंशन कब बढ़ेगी?

    आधिकारिक तौर पर संशोधित वेतन 1 जनवरी 2026 से लागू माना जा रहा है। लेकिन पिछला अनुभव बताता है कि कैबिनेट मंजूरी के बाद भी भुगतान में देरी होती है। ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनर्स को FY 2026-27 में बढ़ी हुई रकम और एरियर मिलने की संभावना ज्यादा है।

    आठवें वेतन आयोग में कितनी बढ़ोतरी संभव?

    अभी कोई पक्का आंकड़ा नहीं है, लेकिन शुरुआती अनुमान 20-35% तक बढ़ोतरी की ओर इशारा करते हैं।

    • 6वें वेतन आयोग में करीब 40% बढ़ोतरी हुई थी
    • 7वें वेतन आयोग में 23-25% का असर पड़ा, फिटमेंट फैक्टर 2.57 रहा
    • 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.4 से 3.0 के बीच रह सकता है

    कर्मचारियों को अभी क्या करना चाहिए?

    फिलहाल धैर्य रखना ही सबसे बेहतर रास्ता है। आयोग तय समय में काम कर रहा है और आने वाले बजट व कैबिनेट फैसलों से तस्वीर साफ होगी। इतना तय है कि 8वां वेतन आयोग अब अफवाह नहीं, हकीकत है- बस टाइमिंग और असर का इंतजार है।

