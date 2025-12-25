8th Pay Commission: सैलरी-पेंशन बढ़ोतरी तय, लेकिन कितनी और कब तक? समझें किसे मिलेगा फायदा और कौन होगा बाहर

8th Pay Commission: 31 दिसंबर को सातवां वेतन आयोग खत्म हो रहा है और 1 जनवरी 2026 से आठवां वेतन लागू होने की संभावना है। यानी आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) लागू होने में सिर्फ 6 दिन बचे हैं। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों के बीच इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि नए आयोग में कितनी बढ़ोतरी होगी, इसका सीधा फायदा किसे मिलेगा और नई सैलरी-पेंशन कब खाते में आएगी? तो चलिए समझते हैं एक-एक बात।

किन पर लागू होगा 8वां वेतन आयोग? 8वां वेतन आयोग सिर्फ केंद्र सरकार से जुड़े कर्मचारियों और पेंशनर्स पर लागू होगा। इसके दायरे में सभी कार्यरत केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, केंद्रीय पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स शामिल हैं। जिनकी सैलरी या पेंशन सेंट्रल सिविल सर्विसेज पे मैट्रिक्स के आधार पर तय होती है, वे इस आयोग के सीधे लाभार्थी होंगे। आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) में रिटायर्ड कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है, जिससे साफ है कि पेंशन संशोधन इस प्रक्रिया का अहम हिस्सा होगा, कोई बाद का फैसला नहीं।

कौन अपने आप शामिल नहीं है? यहीं सबसे ज्यादा भ्रम होता है। राज्य सरकार के कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के दायरे में अपने आप नहीं आते। राज्य सरकारें चाहें तो बाद में सिफारिशें लागू कर सकती हैं, लेकिन यह पूरी तरह उनका फैसला होगा। PSU, स्वायत्त संस्थान और वैधानिक निकायों के कर्मचारी तभी लाभ पाएंगे, जब उनकी संबंधित अथॉरिटी संशोधित वेतन ढांचे को अपनाने का निर्णय ले।

सैलरी और पेंशन कब बढ़ेगी? आधिकारिक तौर पर संशोधित वेतन 1 जनवरी 2026 से लागू माना जा रहा है। लेकिन पिछला अनुभव बताता है कि कैबिनेट मंजूरी के बाद भी भुगतान में देरी होती है। ऐसे में कर्मचारियों और पेंशनर्स को FY 2026-27 में बढ़ी हुई रकम और एरियर मिलने की संभावना ज्यादा है।