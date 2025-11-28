8th Pay Commission: पेंशन बढ़ेगी या नहीं? 2 दिसंबर को 3 सवालों के जवाब देंगी वित्त मंत्री, दूर करेंगी कंफ्यूजन

8th Pay Commission: देश में आठवें वेतन आयोग की चर्चा तेज है। कर्मचारियों और पेंशनर्स को उम्मीद है कि वेतन आयोग लागू होते ही उनकी सैलरी और पेंशन बढ़ जाएगी। हालांकि, 3 नवंबर को टर्म ऑफ रेफ्रेंस का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद से ही कई सवाल उठने लगे हैं। पेंशनभोगियों के मन में सवाल है कि क्या आठवीं सेंट्रल पे कमीशन (8th Central Pay Commission) के जरिए केंद्र सरकार उनकी पेंशन बढ़ाने जा रही है? तो अब पेंशनभोगियों को घबराने की जरूरत नहीं। क्योंकि इस सवाल का जवाब जल्दी ही मिलने वाला है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

राज्यसभा के सदस्यों ने पूछे सवाल 2 दिसंबर 2025 को, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से पूछा जाएगा कि क्या पेंशन और वेतनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता और राहत (DA और DR) को बेसिक पे में मिला कर तुरंत राहत दी जाएगी या नहीं। साथ ही पूछा जाएगा कि पेंशन सुधार का प्रावधान 8वीं पे कमीशन में शामिल नहीं किया गया है, ऐसा क्यों?

यह सवाल राज्यसभा के सदस्यों जावेद अली खान (Rajya Sabha MP Javed Ali Khan) और रामजीलाल सुमन (Rajya Sabha MP Ramji Lal Suman) ने किया है, और इसे 8वीं पे कमीशन के नए टर्म ऑफ रेफ्रेंस (ToR) व पेंशन नीति के संदर्भ में उठाया गया है।

कर्मचारियों और पेंशनर्स की चिंता आठवें वेतन आयोग का गठन तो हो चुका है और इसका अध्यक्ष नामित हो चुका है। आयोग अपनी रिपोर्ट अगले 12-18 महीने में दे सकता है। लेकिन पेंशनर्स व कर्मचारियों की चिंता अब यही है कि क्या पेंशन की दर और राहतों में कोई बदलाव होगा।

इधर, कई कर्मचारी यूनियनों और पेंशनर्स समूहों ने TOR में पेंशन सुधार का स्पष्ट उल्लेख न होने पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि अगर डीए और डीआर का विलय बेसिक पे में हो जाए, तो पेंशनर्स के लिए तत्काल राहत मिलेगी। वहीं यदि पेंशन सुधार नहीं हुआ, तो पुरानी पेंशन दरों से गुजरना होगा।