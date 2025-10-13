8th Pay Commission में और कितना लगेगा समय, कब मिलेगा कर्मचारियों को बढ़ती सैलरी का फायदा?

नई दिल्ली। 1 अक्टूबर यानी इस महीने की पहली तारीख को सभी सरकारी कर्मचारियों को दिवाली का बड़ा तोहफा मिला। सरकार की ओर से एलान किया गया कि वे कर्मचारियों के DA (महंगाई भत्ते) में 3 फीसदी की बढ़ोतरी करेंगे।

सभी कर्मचारियों का DA (डीए) 55 फीसदी से बढ़ाकर 58 फीसदी कर दिया गया है। हालांकि ये महंगाई भत्ता 7वें वेतन आयोग के तहत हुई। ऐसे में सवाल ये हैं कि सरकार 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का कब शुरू करने जा रही है? इसके साथ ही कर्मचारियों को सैलरी में बढ़ोतरी के लिए कब तक का इंतजार करना पड़ेगा?

कब आएगा 8वां वेतन आयोग? 8वें वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों की सैलरी को लेकर अहम फैसले लिए जाएंगे। इसके साथ ही इसमें बेसिक सैलरी को बढ़ाने पर भी विचार किया जाएगा। 16 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा की थी।

अब सवाल ये हैं कि 8वें वेतन आयोग में होने वाली सैलरी में बदलाव या वृद्धि कब लागू होंगे। मीडिया रिपोर्ट की मानें तो इसमें अभी 2 या तीन साल का समय लग सकता है। हालांकि इसे लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है।

इससे पहले 7वें वेतन आयोग के समय ये देखा गया कि 2014 में इसका गठन हुआ। फिर 2015 में इसने अपनी रिपोर्ट जारी की। फिर 2016 में जाकर इसमें होने वाली वृद्धि सैलरी पर लागू हुई। अगर यहीं पैटन इस साल भी फॉलो किया जाता है तो उस हिसाब से सैलरी में वृद्धि में साल 2027 तक होगी।

8th Pay Commission: कितनी बढ़ सकती है सैलरी? 8वें वेतन आयोग सरकार कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में वृद्धि कर सकता है। ये कहा जा रहा है कि सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18 हजार रुपये से बढ़ाकर 26 हजार रुपये तक किया जा सकता है। हालांकि इसे लेकर अभी तक कोई पुष्टि नहीं की गई है।