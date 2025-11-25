8th Pay Commission: नई सिफारिशों से पहले DA बढ़ेगा या रुकेगा? 1.15 करोड़ कर्मचारियों पर क्या असर; समझें पूरा नियम

नई दिल्ली| केंद्र सरकार ने 28 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के टर्म ऑफ रेफर्सें (ToR) को मंजूरी दे दी। जिसके बाद 3 नवंबर को इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। और इसके साथ ही वेतन, पेंशन और भत्तों में व्यापक बदलाव की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। लेकिन नए वेतन आयोग के लागू होने तक कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) का क्या होगा? इसी सवाल पर अब चर्चा तेज है। लोगों के मन में सवाल उठने लगे हैं कि क्या 1 जनवरी 2026 से डीए हाइक रुक जाएगा या फिर बढ़ता रहेगा? चलिए समझते हैं एक-एक डिटेल।

आठवां वेतन आयोग लागू होने तक DA कैसे बढ़ेगा? (How will DA increase till the implementation of the 8t h Pay Commission?) 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने तक DA की गणना बेसिक पे के प्रतिशत के रूप में ही होती रहेगी और इसे हर साल जनवरी और जुलाई में संशोधित किया जाएगा। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि, "जब तक 8वां वेतन आयोग लागू नहीं होता, डीए बेसिक पे के प्रतिशत के रूप में ही तय होगा। यह प्रतिशत साल में दो बार, जनवरी और जुलाई में महंगाई और आर्थिक संकेतकों के आधार पर संशोधित किया जाता है।"

आठवां वेतन आयोग लागू होने के बाद DA का क्या होगा? (What will happen to DA after the implementation of the 8th Pay Commission?) नया वेतन आयोग लागू होते ही मौजूदा डीए को बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाएगा और एक नई वेतन संरचना बनेगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि, "8वें वेतन आयोग के लागू होते ही मौजूदा डीए बेसिक पे में समाहित हो जाएगा, जिससे नई पे स्ट्रक्चर बनेगी। इस बदलाव का प्रभाव वेतन, भत्तों और पेंशन पर पड़ेगा।" विशेषज्ञों के मुताबिक, अभी जो DA बढ़ोतरी मिल रही है, वह तत्काल राहत देती है, लेकिन वास्तविक बड़ा बदलाव वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद आएगा।

DA इतना महत्वपूर्ण क्यों है? (Why is DA so important?) सरकारी वेतन संरचना में बेसिक पे, DA, HRA, TA और अन्य भत्ते शामिल होते हैं। समय के साथ कुल वेतन में बेसिक पे का हिस्सा 65% से घटकर लगभग 50% रह गया है, जबकि भत्तों का हिस्सा बढ़ा है। DA कर्मचारियों की महंगाई से निपटने और खरीद क्षमता बनाए रखने में अहम होता है।

आखिरी बार DA कब बढ़ा था? (When was the last time DA was increased?) कैबिनेट ने 1 अक्टूबर को दिवाली से पहले 3% DA बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी। यह बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग के आधार पर की गई थी।