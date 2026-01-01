Language
    13 ज्वैलरी स्टोर, 6 रेस्टोरेंट और 4 सुपरमार्कट का मालिक, फिर भी चला रहा टैक्सी; आखिर क्यों?

    By Kashid Hussain Edited By: Kashid Hussain
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 12:19 PM (IST)

    फिजी के एक 86 वर्षीय अरबपति टैक्सी ड्राइवर (Billionaire Taxi Driver) अपनी सादगी और परोपकार के लिए चर्चा में हैं। वे 175 मिलियन डॉलर से अधिक के कारोबार ...और पढ़ें

    कौन है 86 वर्षीय अरबपति टैक्सी ड्राइवर?

    नई दिल्ली। वैसे तो आम तौर पर अरबपति अपनी महंगी चीजों और शौक की वजह से चर्चा में रहते हैं, मगर कुछ अमीर लोगों की सादगी के भी चर्चे होते हैं। जैसे कि कुछ समय पहले फिजी के एक वृद्ध टैक्सी ड्राइवर चर्चा में आए थे, जो असल में खुद एक अरबपति हैं। अरबपति और एक बड़े कारोबारी साम्राज्य का मालिक होने के बावजूद वे क्यों टैक्सी चला रहे हैं, आइए बताते हैं।

    कितना बड़ा है कारोबार?

    पिछले साल एक भारतीय एंटरप्रेन्योर नव शाह ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर की थी, जिसमें दिखाया गया कि फिजी में एक 86 साल के शख्स उबर टैक्सी चला रहे हैं। मगर ये कोई आम शख्स नहीं, बल्कि एक मल्टीमिलियन-डॉलर के बिजनेस के मालिक हैं।
    उनकी अपनी कंपनी का सालाना टर्नओवर 175 मिलियन डॉलर (करीब 1575 करोड़ रुपये) से ज्यादा है। अपने सफर में शाह ने बुज़ुर्ग ड्राइवर से पूछा कि वह अपने खर्चे कैसे मैनेज करते हैं। जब ड्राइवर ने अपने बिजनेस के बारे में बताया, तो वे भौंचक्के रह गए।

    कहां-कहां फैला है कारोबार?

    अपने बिजनेस के बारे में उन वृद्ध टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि वे 13 ज्वेलरी स्टोर, छह रेस्टोरेंट, एक लोकल अखबार और चार सुपरमार्केट के मालिक हैं। उन्होंने बताया कि उनके पिता ने सन 1929 में सिर्फ पांच पाउंड से यह बिजनेस शुरू किया था।

    कहां जाती है ड्राइविंग इनकम?

    वे अपनी ड्राइविंग इनकम का क्या करते हैं? इस सवाल पर उन्होंने बताया कि वह हर साल भारत में 24 लड़कियों को पढ़ाई के लिए सपोर्ट करते हैं, जिसका पूरा खर्च वह Uber से होने वाली इनकम से उठाते हैं। वह तीन बेटियों के पिता हैं, और दूसरी युवा लड़कियों को भी उनके सपनों को पूरा करने में मदद करना चाहते हैं।

