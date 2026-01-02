₹500 का नोट बंद होने वाला है? सरकार ने कर दिया क्लियर; PIB ने बयान जारी कर क्या कहा?

नई दिल्ली| क्या मार्च 2026 से 500 रुपए का नोट बंद हो जाएगा? क्या एटीएम से 500 रुपए के नोट निकलने बंद हो जाएंगे? सोशल मीडिया पर फैल रही इन बातों ने लोगों की नींद उड़ा दी है। लेकिन अगर आप भी यही सोचकर परेशान हैं, तो राहत की बात है कि 500 रुपए के नोट को लेकर न कोई नोटबंदी आ रही है और न ही इसे चलन से हटाने की कोई योजना है।

दरअसल, सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट और वीडियो वायरल हुए, जिनमें दावा किया गया कि मार्च 2026 से एटीएम में 500 रुपए के नोट नहीं मिलेंगे और सरकार धीरे-धीरे इन्हें सर्कुलेशन से बाहर कर देगी। ये दावे इतने तेजी से फैले कि आम लोग भ्रम में पड़ गए। इसी के बाद सरकार को खुद सामने आकर स्थिति साफ करनी पड़ी।

PIB ने दावे को बताया फर्जी, की ऐसी अपील सरकार की आधिकारिक फैक्ट-चेक एजेंसी प्रेस इंफोर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने इन दावों को पूरी तरह फर्जी बताया है। PIB ने साफ कहा कि 500 रुपए का नोट पूरी तरह वैध (लीगल टेंडर) है और देशभर में पहले की तरह चलता रहेगा। पीआईबी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लोगों से अपील की कि अफवाहों पर भरोसा न करें और किसी भी खबर को आगे बढ़ाने से पहले उसकी जांच करें। पीआईबी ने अपने बयान में कहा है कि, "गलत जानकारी से बचें। किसी भी दावे को मानने या शेयर करने से पहले आधिकारिक सरकारी स्रोत से पुष्टि जरूर करें।"

वित्त राज्य मंत्री ने राज्यसभा में दी थी सफाई यह पहली बार नहीं है जब ऐसी अफवाह फैली हो। जून 2025 में भी एक यूट्यूब वीडियो में दावा किया गया था कि मार्च 2026 में 500 रुपए के नोट बंद हो जाएंगे। उस वक्त भी सरकार ने इसे सिरे से खारिज कर दिया था। इसके अलावा अगस्त 2025 में वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Pankaj Chaudhary) ने राज्यसभा में साफ कहा था कि सरकार के पास 500 रुपए के नोट की सप्लाई बंद करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।