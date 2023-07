Debt Trap: इन चार संकेतों का मिलना खतरे की घंटी, तुरंत समझ जाएं कर्ज के जाल में फंस रहे हैं आप

Debt Trap कभी- कभी लोग अनजाने में कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। अगर आप पहले से सावधान रहें तो आप इसे आसानी से टाल सकते हैं। इस रिपोर्ट में हम उन संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको इशारा करते हैं कि आप धीरे-धीरे बड़े कर्ज के बोझ तले दबते जा रहे हैं। (फाइल फोटो)

अधिक कर्ज किसी के लिए भी परेशानी खड़ी कर सकता है।

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। आज के समय में क्रेडिट स्कोर अच्छा हो तो आसानी से लोन मिल जाता है। लोन लेना तो काफी आसान है, लेकिन उसे चुकाना काफी मुश्किल होता है। कई बार लोग इसी कारण से कर्ज के जाल में फंस जाते हैं और लोन उनके लिए मुसीबत बन जाता है। इस रिपोर्ट में हम बताएंगे कि कैसे आप आसानी से बता कर सकते हैं कि आप लोन के चक्कर में कहीं घीरे-घीरे कर्ज के जाल में तो नहीं फंस रहे हैं। आइए जानते हैं। 50 प्रतिशत से अधिक आय ईएमआई में जाना अगर आपकी भी 50 प्रतिशत से अधिक आय केवल ईएमआई में जाती है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। ये इस बात का संकेत दे रहा है। आपके ऊपर लोन आय के मुकाबले काफी अधिक हो गया है। ऐसे में अगर आपके पास एक से अधिक लोन चल रहे हैं तो उसमें में से किसी एक को तुरंत भर देना चाहिए। इससे आपकी ईएमआई कम हो जाएगी। आय से अधिक खर्च अगर आप ही अपनी छोटी बड़ी जरूरतों को लोन लेकर पूरा करने लगे हैं तो यह इस बात संकेत है कि आप धीरे-धीरे कर्ज के जाल में फंस रहे हैं। इसकी अधिकतर शुरुआत क्रेडिट कार्ड से होती है। इस कारण आपको हमेशा हर चीज खरीदने के लिए क्रेडिट कार्ड पर निर्भर नहीं होना चाहिए। EMI समय पर जमा न करना अगर आप ईएमआई समय पर जमा नहीं कर रहे हैं तो इससे आप पर ब्याज को बोझ लगातर बढ़ता चला जाएगा। इससे आपकी आर्थिक स्थिति भी धीरे-धीरे खराब होती चल जाएगी। लोन चुकाने के लिए लोन लेना जब भी आप पुराना लोन चुकाने के लिए कोई नया लोन लेते हैं तो समझ लीजिए कि आप लोन के जाल में फंस चुके हैं। इससे बाहर निकालने का सबसे बेहतर तरीका है कि आप अपने बैंक से बातचीत करें और अपने लोन की ईएमआई को अपनी आय के मुताबिक एडजस्ट कराएं। इससे आपको लोन चुकाने में बड़ी मदद मिलेगी।

