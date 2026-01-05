तीन साल में जीरो से 15 करोड़ तक, तरुण यादव के VEV Travels की प्रेरणादायक यात्रा

गुरुग्राम (हरियाणा)। यात्रियों को विश्वसनीय ब्रांड्स से जोड़ने और उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने के विचार के साथ 2022 में तरुण यादव और उनकी पत्नी रेनुका यादव ने VEV Travels की शुरुआत की थी। तीन साल बाद वह विचार 15 करोड़ रुपये के सालाना कारोबार और 200 से अधिक कर्मचारियों वाली कंपनी बन गया है।

यह सफलता की कहानी सिर्फ संख्या के बारे में नहीं है। यह उस दृढ़ संकल्प के बारे में है जो भारतीय उद्यमियों को आगे बढ़ाता है, उस रणनीति के बारे में है जो परंपरागत सोच को चुनौती देती है, और उस टीम के बारे में है जो हर दिन ग्राहकों की सेवा के लिए काम करती है। तरुण ने अपनी इस यात्रा को याद करते हुए कहा कि हमने छोटे से शुरू किया था, लेकिन हमारी दृष्टि स्पष्ट थी। हम एक ऐसी कंपनी बनाना चाहते थे जिस पर यात्री भरोसा कर सकें, चाहे वे गोवा घूमने जा रहे हों या अमेरिका की व्यावसायिक यात्रा पर।

VEV Travels ने शुरू से ही एक अलग रास्ता चुना। सिर्फ कीमत पर प्रतिस्पर्धा करने के बजाय, कंपनी ने हिल्टन, हर्ट्ज़, और एक्सपीडिया जैसे अंतरराष्ट्रीय ब्रांड्स के साथ साझेदारी बनाई। यह रणनीति आसान नहीं थी—बड़े ब्रांड्स को यह साबित करना पड़ा कि एक नई भारतीय कंपनी उनके मानकों को पूरा कर सकती है।

कंपनी की आपरेशन हेड रेनुका यादव ने कहा कि पहले छह महीने सबसे चुनौतीपूर्ण थे। हमें हर कदम पर खुद को साबित करना पड़ा। लेकिन एक बार जब साझेदारियां स्थापित हो गईं, तो विकास तेज हो गया। कंपनी की सफलता का एक महत्वपूर्ण कारक इसकी टीम है। VEV Travels में अब 200 से अधिक पेशेवर काम करते हैं, जिनमें से कई बहुभाषी हैं और विभिन्न बाजारों में यात्रा व्यवस्था को समझते हैं। कंपनी 24/7 सेवा प्रदान करती है, जो अलग-अलग समय क्षेत्रों में यात्रा करने वाले ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण है।

तरुण ने कहा कि हम सिर्फ बुकिंग नहीं करते हैं। हम ट्रैवल प्लानिंग बनाने में मदद करते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं, और यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारे ग्राहक सुरक्षित और आरामदायक यात्रा करें। VEV Travels ने इस साल 10 लाख से अधिक बुकिंग की हैं, जो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों के ग्राहकों की सेवा करती है। कंपनी ने हाल ही में अमेरिकी बाजार पर केंद्रित एक समर्पित 75-सीट BPO सेंटर का विस्तार किया है।

कंपनी की साझेदारियां अब कार रेंटल (बजट, एविस, हर्ट्ज़), होटल (हिल्टन ग्रुप, IHG, हयात), और यात्रा प्लेटफॉर्म (एक्सपीडिया ग्रुप, Trip.com) तक फैली हुई हैं। यह व्यापक नेटवर्क VEV को पूर्ण यात्रा समाधान प्रदान करने में सक्षम बनाता है। तरुण ने कहा कि भारत में उद्यमिता का अर्थ है चुनौतियों का सामना करना और समाधान खोजना है। हमने जो कुछ भी हासिल किया है वह कड़ी मेहनत, रणनीतिक सोच, और एक प्रतिबद्ध टीम का परिणाम है। रेनुका जोड़ती हैं कि हमारा लक्ष्य केवल एक सफल व्यवसाय बनाना नहीं है। हम रोजगार सृजित कर रहे हैं, युवाओं को प्रशिक्षित कर रहे हैं, और भारतीय यात्रा उद्योग को मजबूत कर रहे हैं।

आगे देखते हुए, VEV Travels 2025 में 50% वृद्धि का लक्ष्य रख रही है। कंपनी अतिरिक्त प्रौद्योगिकी निवेश, नई साझेदारियां, और अधिक रोजगार सृजन की योजना बना रही है। तरुण आत्मविश्वास से कहते हैं कि यह केवल शुरुआत है। हमने तीन वर्षों में जो नींव बनाई है, वह अगले दशक की वृद्धि का आधार बनेगी।

VEV Travels की कहानी उन युवा भारतीय उद्यमियों के लिए प्रेरणा है जो बड़े सपने देखते हैं। यह साबित करती है कि स्पष्ट दृष्टि, मेहनत, और सही रणनीति के साथ, कुछ भी संभव है।

VEV Travels Private Limited के बारे में VEV Travels Private Limited गुड़गांव स्थित एक यात्रा सेवा कंपनी है जिसे 2022 में तरुण यादव और रेनुका यादव ने स्थापित किया था। 200 से अधिक कर्मचारियों के साथ, कंपनी बजट, एविस, हर्ट्ज़, हिल्टन ग्रुप, IHG, हयात, एक्सपीडिया ग्रुप, और Trip.com जैसे प्रमुख ब्रांड्स के साथ साझेदारी के माध्यम से व्यापक यात्रा समाधान प्रदान करती है। VEV Travels भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में ग्राहकों की सेवा करती है।