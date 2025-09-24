फंदे से लटका मिला विवाहिता का शव, दहेज के लिए गला दबाकर हत्या का आरोप

बेतिया के मानपुर गांव में एक विवाहिता का शव फंदे से लटका मिला जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका अफसाना खातून के परिजनों ने दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। परिजनों की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

जागरण संवाददाता, बेतिया। मानपुर के लौकर गांव में मंगलवार की दोपहर में फंदे से लटका विवाहिता का शव मिला है। शव मिलने की सूचना पर आस-पास के इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतका लौकर वार्ड 06 निवासी हाकीम मियां की पत्नी अफसाना खातून (29) है।

मानपुर पुलिस ने बुधवार की सुबह शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जीएमसीएच भेज दिया है। जीएमसीएच में उपस्थित मृतक के बड़े भाई साठी थाना के भगौना गांव निवासी इरशाद आलम ने जून 2018 में अफसाना खातून की शादी हाकीम मियां से हुई थी।

केरल में मजदूरी करता है पति उसका पति केरल में रहकर मजदूरी करता था। उसे दो बेटी व एक बेटा है। उन्होंने पति सहित ससुराल वालों पर दहेज में एक लाख रुपया तथा फर्नीचर का मांग को लेकर दबाव देने का आरोप लगाया। मंगलवार की सुबह सास हरिशा खातून , दयादिन दिग्गन खातून व भसुर अरमान मिया समेत अन्य लोगों ने मारपीट कर उसकी हत्या कर दी ।

कहा कि घटना की जानकारी मिलने पर वे लोग मौके पर पहुंचे तो देखा कि वहां पर शव पड़ा हुआ है । उन्होंने बताया कि अफसाना की हत्या ससुराल वालों ने की है। उसके पीठ पर मारपीट का निशान मिला है।

वहीं जीएमसीएच में उपस्थित मृतका के भसूर शकीम मियां ने बताया कि परिवार के सभी सदस्य घास काटने के लिए सरेह में गए थे। इस बीच ग्रामीणों द्वारा सूचना मिली कि अफसाना ने दुपट्टे से लटककर जान दे दी है। इधर नरकटियागंज एसडीपीओ जयप्रकाश सिंह ने बताया कि लौकर गांव के वार्ड नंबर 06 निवासी हाकिम मियां की पत्नी अफ़साना खातून का शव मंगलवार की दोपहर उसके घर से मिला है।