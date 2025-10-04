Language
    West Champaran News: नौतन में पेड़ गिरने से दबकर महिला की मौत, स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल

    By Sunil Tiwari Edited By: Ajit kumar
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 02:46 PM (IST)

    यह हादसा नौतन थाना क्षेत्र के हरदीपट्टी गांव के समीप हुआ। मृतका की पहचान हरदी पट्टी गांव निवासी मैनेजर सहनी की पत्नी पनमति देवी(60 वर्ष) के रूप में की गई है। बताया जाता है कि महिला शौच करने के लिए सरेह में अकेली गई थी। लौटने के दौरान तेज वर्षा में बगीचे में खड़ी थी। अचानक महुआ का पेड़ गिरा और उसी में दब गई।

    मीना बाजार आलोक भारती से हास्पिटल रोड में पेड़ गिरने से आवागमन बंद। जागरण

     जागरण संवाददाता, बेतिया (पश्चिम चंपारण)। पिछले 36 घंटे से हो रही तेज हवा के साथ वर्षा के कारण शनिवार की दोपहर में नौतन थाना क्षेत्र के हरदीपट्टी गांव के समीप एक पेड़ गिर गया। पेड़ से दबकर वृद्ध महिला की मौत हो गई है।

    मृतका की पहचान हरदी पट्टी गांव निवासी मैनेजर सहनी की पत्नी पनमति देवी(60 वर्ष) के रुप में की गई है। बताया जाता है कि महिला शौच करने के लिए सरेह में अकेली गई थी। लौटने के दौरान तेज वर्षा में बगीचे में खड़ी थी।

    अचानक महुआ का पेड़ गिरा और उसी में दब गई। आस पास के लोगों के हल्ला करने के बाद गांव के लोग जुटे। करीब पांच फीट मोटा महुआ के पेड़ का जड़ महिला के सिर और पैर पर गिरा हुआ था। उसे हटाकर महिला को बाहर निकाला तो महिला की मौत हो चुकी थी।

    घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची है। नौतन के थानाध्यक्ष प्रमोद पासवान ने बताया कि घटना की सूचना मिली है। पुलिस मौके पर पहुंची है। उधर, मृतका के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है।

    भारी वर्षा को लेकर प्रशासन ने किया अलर्ट

    जिले में हो रही भारी वर्षा को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। डीएम धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि भारी वर्षा के कारण गंडक, पंडई, हरहा, सिकरहना, ओरइया तथा अन्य पहाड़ी नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में अधिकारियों को अलर्ट किया गया है।

    आपदा प्रबंधन विभाग एवं सिंचाई विभाग के अधिकारियों को तटबंधों की निगरानी करने का निर्देश दिया गया है। ग्रामीणों ने अपील की जा रही है कि वे सुरक्षित स्थान पर रहें।

    अनावश्यक रूप से घरों से बाहर नहीं निकलें। जिला प्रशासन स्थिति पर निगरानी रख रहा है। सभी नागरिकों से अपील है कि शांति एवं सहयोग बनाए रखें, अफवाहों पर ध्यान नहीं दें और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें।

    ये नहीं करें

    • नदी के किनारे, तटबंध एवं कटाव-ग्रस्त क्षेत्रों के आसपास अनावश्यक रूप से नही जाएं
    • किसी भी स्थिति में नदी या बाढ़ के पानी को पार करने का प्रयास नहीं करें।
    • ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपने पशुधन, अनाज एवं आवश्यक वस्तुएं सुरक्षित ऊंचे स्थान पर रखें।
    • बिजली के तारों, पेड़ों या जलजमाव वाले क्षेत्रों के पास जाने से बचें।
    • प्रखंड प्रशासन या पंचायत स्तर के नियंत्रण कक्ष के माध्यम से ताज़ा स्थिति की जानकारी लेते रहें।
    • किसी भी आपात स्थिति में तत्काल जिला आपातकालीन संचालन केंद्र से संपर्क करें।