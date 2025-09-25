मुख्यमंत्री विद्युत योजना: गांव-गांव पहुंचेगी वैन, दी जाएगी 125 यूनिट फ्री बिजली की जानकारी

मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत बिजली विभाग उपभोक्ताओं की समस्याएं दूर करने के लिए विशेष अभियान चला रहा है। 1 अक्टूबर तक शिविर लगेंगे जहाँ मौके पर ही समाधान होगा। गांव-गांव प्रचार होगा 125 यूनिट मुफ्त बिजली का संदेश दिया जाएगा। मोबाइल वैन से जागरूकता फैलाई जाएगी। पीएम सूर्य घर योजना की भी जानकारी दी जाएगी।

जागरण संवाददाता, बेतिया। मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत बिजली विभाग उपभोक्ताओं की समस्या समाधान के विशेष अभियान चला रहा है। अभियान के तहत एक अक्टूबर तक विभिन्न स्तरों पर शिविर का आयोजन किया जाएगा और ऑन द स्पॉट समस्या समाधान किया जाएगा। गांव-गांव प्रचार पहुंचेगा और 125 यूनिट फ्री बिजली के सीएम संदेश से लोगों को अवगत कराया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जानकारी देते हुए विद्युत कार्यपालक अभियंता मनीष शाक्य ने बताया कि उपभोक्ताओं की सुविधा एवं जागरूकता के उद्देश्य से 25 को प्रखंड स्तर पर शिविर लगाया गया। उक्त शिविर में प्राप्त आवेदन पर अविलंब कार्रवाई हुई और समस्या का समाधान किया गया।

इस दौरान उपभोक्ताओं को मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत मिल रही 125 यूनिट निःशुल्क बिजली तथा बिजली से संबंधित सेवाओं की जानकारी उपलब्ध कराई गई। इनसेट गांव-गांव पहुंचेगी मोबाइल वैन दी जाएगी जानकारी 26 से 28 सितंबर तक सभी गांव, टोले तथा मोहल्लों में मोबाइल वैन और माइकिंग के माध्यम से जन-जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान उपभोक्ताओं को विद्युत सुरक्षा, योजनाओं की जानकारी और साइबर ठगी से बचाव संबंधी संदेश भी दिए जाएंगे।

26 सितम्बर को सभी विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल कार्यालय स्तर पर उपभोक्ताओं को विषयगत सामग्री, पम्पलेट और मुख्यमंत्री का संदेश उपलब्ध कराया जाएगा। 27 सितम्बर को सभी जिला मुख्यालय एवं विद्युत आपूर्ति मंडल कार्यालयों में शिविर लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 125 यूनिट निःशुल्क बिजली वाले लगभग 50 से 100 उपभोक्ताओं को बिल वितरण किया जाए। पीएम सूर्य घर योजना की मिलेगी जानकारी विद्युत कार्यपालक अभियंता मनीष शाक्य ने बताया कि शिविर में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के विषय में भी लोगों को जागरूक किया जाएगा। राज्य सरकार की ओर से सभी कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं के छतों पर निःशुल्क सौर संयंत्र लगाए जाएंगे।