Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    West Champaran News: चनपटिया पुल के पास रेल ट्रैक पर मिला युवक का शव, हत्या की आशंका

    By Prabhat Mishra Edited By: Ajit kumar
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 12:12 PM (IST)

    West Champaran News नरकटियागंज-मुजफ्फरपुर रेलखंड स्थित रामेश्वर नगर हाल्ट और चनपटिया सिकरहना नदी पुल के बीच मिला शव। उसकी स्थिति देखकर यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि अपराधियों ने इसकी हत्या कहीं और करने के बाद शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। जिससे यह हत्या हादसा की तरह ही लगे।

    prefferd source google
    Hero Image
    इस खबर में प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

     जागरण संवाददाता, नरकटियागंज (पश्चिम चंपारण)। West Champaran News: नरकटियागंज- मुजफ्फरपुर रेलखंड में रामेश्वर नगर हाल्ट और चनपटिया सिकरहना नदी पुल के बीच रेल ट्रैक पर शव बरामद हुआ है। शव की स्थिति देखकर हत्या की आशंका व्यक्त की जा रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मृतक का धड़ रेल पटरी के पास पड़ा था, जबकि सिर कुछ दूरी पर झाड़ियों में मिला है। गर्दन पर गहरे प्रहार के निशान मिले हैं, जिससे सिर धड़ से अलग हो गया है। शरीर के अन्य हिस्सों पर चोट या कटाव का कोई निशान नहीं मिला है।

    आशंका व्यक्त जा रही है कि युवक की हत्या कहीं और करके शव को रेल ट्रैक के पास फेंका गया हो सकता है। घटना की सूचना पर साठी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज रही है।

    मृतक की उम्र लगभग 25 वर्ष प्रतीत हो रही है। उसने रेड कलर का हाफ टी-शर्ट और पैंट पहन रखा था। फिलहाल साठी पुलिस उसकी पहचान कराने की कोशिश कर रही है। थानाध्यक्ष राजन कुमार ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। मौत का मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है।

    बाइक दुर्घटना में युवक की मौत, स्वजन में कोहराम

    इनरवा : इनरवा थाना क्षेत्र के नगरदेही गांव के समीप मंगलवार को दो बाइकों की आपस में भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दुर्घटना में एक बाइक सवार की मौत हो गई। युवक की मौत की सूचना पर स्वजन में कोहराम मच गया।

    मृतक की पहचान इनरवा गांव के स्व भगवान पटेल के पुत्र मंटू कुमार (19) के रूप में हुई है। बताया जाता है कि मंटू कुमार बाइक से नगरदेही की ओर जा रहा था। इस दौरान विपरीत दिशा से आ रही एक तेज गति बाइक ने टक्कर मार दी।

    दुर्घटना में बाइक दुर्घटना ग्रस्त हो गया साथ ही मंटू गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर छटपटाने लगा। ग्रामीण सड़क पर पड़े घायल को देख मैनाटांड़ सीएचसी अस्पताल भेजा। मौजूद चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर चिकित्सा के लिए बेतिया रेफर कर दिया।

    बेतिया ले जाने के क्रम में उक्त युवक की मौत रास्ते में ही हो गई। मंटू कुमार की मौत से घर परिवार में कोहराम मच गया। मौत की सूचना मिलते ही मां बेसुध हो गई और स्वजन का रो-रो कर हाल बेहाल है।