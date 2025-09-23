बगहा को जिला बनाने की आस फिर जागी, CM नीतीश कुमार के दौरे से बढ़ी उम्मीदें

बगहा को राजस्व जिला बनाने की मांग फिर से तेज हो गई है क्योंकि मुख्यमंत्री वाल्मीकिनगर का दौरा करने वाले हैं। लोगों को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री इस बार बगहा को जिला बनाने की घोषणा कर सकते हैं। हालांकि राजनीतिक सूत्रों के अनुसार इस कार्यक्रम में ऐसी कोई घोषणा होने की संभावना नहीं है।

जागरण संवाददाता, बगहा। बगहा को राजस्व जिला बनाने की मांग लंबे समय से उठती रही है। हर बार जब मुख्यमंत्री का दौरा इस क्षेत्र में होता है। लोगों में उम्मीदें जाग जाती है कि अबकी बार उनकी मांग पूरी हो सकती है। इस बार भी वैसा ही माहौल है।

23 सितंबर को मुख्यमंत्री वाल्मीकिनगर पहुंचने वाले हैं। उनके आगमन से पहले ही यहां के लोगों में जिला बनने की चर्चा तेज हो गई है, लेकिन राजनीतिक सूत्रों के अनुसार इस कार्यक्रम में सीएम बगहा को जिला बनाने की घोषणा नहीं करेंगे। शिलान्यास व अन्य कार्यक्रमों के बाद वे बेतिया के लिए निकल जाएंगे।

बगहा क्षेत्र के लोग वर्षों से यह मांग करते आ रहे हैं कि इसे अलग जिला का दर्जा दिया जाए। भूगोल, जनसंख्या और प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी कई बार यह बात उठ चुकी है कि बगहा को जिला बनाया जाना चाहिए। यहां के स्थानीय नेताओं से लेकर सामाजिक संगठनों तक, सब इस मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद करते रहे हैं।

मुख्यमंत्री जब भी इस इलाके में आते हैं, लोगों की नजरें उन पर टिकी रहती हैं। वे उम्मीद करते हैं कि अब की बार कोई ठोस घोषणा होगी। खासकर ऐसे समय में, जब बिहार विधानसभा चुनाव में कुछ ही दिन शेष रह गए हैं।

मुख्यमंत्री का दौरा राजनीतिक दृष्टिकोण से भी अहम माना जा रहा है। लोगों का मानना है कि चुनावी माहौल में सरकार लंबे समय से लंबित इस मांग पर कोई निर्णय ले सकती है। स्थानीय लोग कहते हैं कि बगहा को जिला बनाए जाने से प्रशासनिक कामकाज आसान होगा और विकास की रफ्तार तेज होगी।