    West Champaran News: सोफा मंदिर के पास बाघ ने गाय का मार डाला, ग्रामीणों से जंगल की ओर न जाने की अपील

    By Prabhat Mishra Edited By: Ajit kumar
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 06:44 PM (IST)

    वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के सोफा मंदिर के पास बाघ ने एक गाय का शिकार किया। घटना पंडई नदी के किनारे हुई जहाँ चरवाहा गाय चरा रहा था। बाघ ने जंगल से निकलकर गाय पर हमला किया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वन विभाग ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी है।

    घटनास्थल पर पहुंचे रेंजर। सौ. वन विभाग

    जागरण संवाददाता, नरकटियागंज (पश्चिम चंपारण)। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व क्षेत्र के मंगुराहां वन परिक्षेत्र के समीप सोफा मंदिर के पास बाघ ने एक गाय को मार डाला है। जिस स्थान पर बाघ ने हमला किया, वह जंगल से महज 200 मीटर तथा सोफा मंदिर से 300 मीटर की दूरी पर है।

    दोमाठ गांव निवासी चरवाहा सुधीर महतो मवेशियों को लेकर चराने गया था। अचानक झाड़ियों से निकलकर एक बड़ा बाघ ने उनकी एक गाय पर हमला कर दिया। बाघ के हमले से गाय की मौके पर ही मौत हो गई। चरवाहों ने तत्काल गांव पहुंचकर शोर मचाया, तब तक बाघ झाड़ियों में वापस लौट गया।

    घटना की सूचना मिलते ही रेंजर मोहम्मद मुमताज अहमद ने टीम को मौके पर भेजा और पगमार्क की जांच कराई। उन्होंने बताया कि बाघ घटनास्थल पर दोबारा लौट सकता है, इसलिए एहतियात के तौर पर उस क्षेत्र में किसी के जाने की अनुमति नहीं दी गई है।

    ग्रामीणों से अपील की गई है कि जंगल की ओर न जाएं और मवेशियों को भी वहां न ले जाएं। साथ ही ग्रामीणों से अपील की गई है कि यदि कोई जंगली जानवर नजर आए तो तुरंत विभाग को सूचना दें।

    खेत में धान का फसल देखने गए किसान की सर्पदंश से मौत

    मैनाटांड़: मैनाटांड़ इनरवा मुख्य पथ में एक नंबर फाल के पास धान के खेत में फसल को देखने बुधवार की सुबह गए इनरवा थाना क्षेत्र के खमिहा निवासी किसान दीना पटेल (60 वर्ष) की मौत सांपदंश से हो गई।

    सरेह में मौजूद अन्य किसानों व मजदूरों की सूचना पर परिजन पहुंचे और तुरंत दीना पटेल को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिहए एम्बुलेंस से जीएमसीएच भेजा गया।

    जहां पर इलाज के दौरान दीना पटेल की मौत हो गई। शव घर आते ही परिजनों में कोहराम मच गया।