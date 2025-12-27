Language
    गौनाहा में फंसी एंबुलेंस और ट्रक, लोको पायलट ने ट्रेन को टकराने से बचाया

    By Sunil AnandEdited By: Ajit kumar
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 02:23 PM (IST)

    समपार फाटक पर गेटमैन नहीं होने के कारण धीमी रफ्तार में चल रही थी ट्रेन। जागरण

    जागरण संवाददाता, बेतिया (पश्चिम चंपारण)। Ambulance Stuck on Track: नरकटियागंज–गौनाहा रेलखंड में समपार फाटक (एलसी-18) पर शनिवार सुबह ट्रेन दुर्घटना होते-होते बच गई।

    लोको पायलट ने समय पर इमरजेंसी ब्रेक लगाकर गौनाहा-नरकटियागंज सवारी गाड़ी 63361 को एंबुलेंस और गन्ना लदे ट्रक से टकराने से रोक दिया।

    घटना सुबह 8:25 बजे हुई, जब ट्रेन गौनाहा स्टेशन से निर्धारित समय पर रवाना हुई। फाटक पर गेटमैन मौजूद नहीं था, और ट्रेन धीमी रफ्तार से गुजर रही थी। फाटक के पास 50 मीटर की दूरी पर रेलवे ट्रैक पर एंबुलेंस और ट्रक फंस गए।

    ग्रामीणों की मदद से करीब 20 मिनट में एंबुलेंस और ट्रक को ट्रैक से हटाया गया। इसके बाद 8:48 बजे ट्रेन सुरक्षित रूप से नरकटियागंज के लिए रवाना हुई।

    प्रत्यक्षदर्शी मुन्ना कुमार ने बताया कि गन्ना लदे ट्रक का पहिया फाटक पर पत्थर में फंस गया। इसी बीच, गौनाहा रेफरल अस्पताल से प्रसव के बाद महिला को घर पहुंचा रही एंबुलेंस भी संकीर्ण रास्ते से ट्रैक पर फंस गई।

    एंबुलेंस चालक विकास यादव का संतुलन बिगड़ गया और वाहन फाटक पर फंस गया। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि लोको पायलट की सतर्कता और समय पर इमरजेंसी ब्रेक लगाने के कारण बड़ी दुर्घटना टल गई। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

     