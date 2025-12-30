पश्चिम चंपारण में बाजार से घर लौट रहे बुजुर्ग की ट्रैक्टर ट्राली से मौत

पश्चिम चंपारण, (बगहा)। पश्चिम चंपारण के बगहा पुलिस जिला के रामनगर -सोनखर रोड में नारायणापुर मोड़ के समीप गन्ना लदे ट्रैक्टर ट्राली की ठोकर से एक साइकिल सवार बुजुर्ग की मौत हो गई है। मृतक की पहचान सोनखर हरिजन टोली निवासी स्वर्गीय गणेश राम के 60 वर्षीय पुत्र मेठा राम के रूप में की गई है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची रामनगर थाने की पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस ने ट्रैक्टर ट्राली को भी अपने कब्जे में ले लिया है। घटना मंगलवार देर शाम की है। बताया जाता है कि बुजुर्ग नगर क्षेत्र से बाजार कर अपने साइकिल से घर वापस लौट रहे थे। इसी क्रम में उक्त स्थल पर गोवर्धना के तरफ से आ रही गन्ना लदी ट्रैक्टर ट्राली ने उन्हें ठोकर मार दी। जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। इधर सूचना पर मौके पर पुलिस के साथ मृतक के स्वजन एवं काफी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर मौजूद है। हालांकि घटना के बाद से ही ट्रैक्टर चालक फरार है।

अलाव की आग से वृद्ध की मौत सिकरहना । कुंडवाचैनपुर थाना के बरवा खुर्द गांव में मंगलवार की शाम में अलाव तापने के दौरान आग लगने से 65 वर्षीय एक वृद्ध की मौत हो गई। मृतक इसी गांव के गुलाबी साह हैं। स्वजनों के अनुसार आंगन में ठंड से बचने के लिए अलाव लगाया गया था। अलाव की चिनगारी से उनके कपड़े में आग लग गई। घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। मामले में छानबीन की जा रही है।

पुलिस ने चलाया वाहन जांच अभियान वाल्मीकिनगर। पुलिस जिला के कप्तान सुशांत कुमार सरोज के आदेश के आलोक में नए साल 2026 के मौके पर वाल्मीकिनगर थाना क्षेत्र की पुलिस ने थानाध्यक्ष मुकेश चंद्र कुमर के नेतृत्व में थाना क्षेत्र के विभिन्न चौक चौराहों,वाल्मीकिनगर-बगहा मुख्य सड़क आदि जगहों पर सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया।

थानाध्यक्ष ने बताया कि वाल्मीकिनगर क्षेत्र में दो पहिया तथा चार पहिया वाहन के कागजात, ड्राइविंग लाइसेंस, डिक्की आदि की गहन जांच की जा रही है। गंडक बराज के रास्ते नेपाल से भारतीय क्षेत्र में आनेवाले वाहनों पर कड़ी नजर रखी जा रही है।