    नए साल पर वीटीआर में पिकनिक की आड़ में शिकार पर वन विभाग सतर्क, अनाधिकृत प्रवेश पर सख्त कार्रवाई

    By Vivek Kumar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 03:10 PM (IST)

    नए साल पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (वीटीआर) के मंगुराहा वन प्रक्षेत्र में पिकनिक की आड़ में शिकारियों की घुसपैठ की आशंका पर वन विभाग सतर्क है। असामाजिक त ...और पढ़ें

    पिकनिक की आड़ में शिकार पर वन विभाग सतर्क

    संवाद सूत्र, गौनाहा। नए साल के अवसर पर वीटीआर अंतर्गत मंगुराहा वन प्रक्षेत्र में पिकनिक के बहाने जंगल में शिकारियों की घुसपैठ की आशंका को देखते हुए वन विभाग अलर्ट है। पिकनिक के नाम पर कुछ असामाजिक तत्व जंगल क्षेत्रों में प्रवेश कर अवैध शिकार की फिराक में रहते हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए संवेदनशील वन क्षेत्रों में गश्त बढ़ा दी गई है। 

    प्रवेश स्थलों पर निगरानी बढ़ाई गई है और संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। अनाधिकृत प्रवेश और पिकनिक गतिविधियों को लेकर वन विभाग ने रोक लगा दिया है। 

    चेतावनी जारी किया है कि बिना अनुमति वन क्षेत्र में प्रवेश करना, पिकनिक मनाना, खाना बनाना, तेज आवाज में बाजा बजाना, आग जलाना, शिकार करना या किसी भी तरह का शोरगुल करना पूरी तरह प्रतिबंधित है। वन नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माने के साथ जेल की सजा भी हो सकती है।

    जंगल से जुड़े रास्तों पर वनकर्मी तैनात

    इसके मद्देनजर मंगुराहा, भवानीपुर समेत विभिन्न जंगली रास्तों में अतिरिक्त वन कर्मियों की तैनाती की गई है। सघन गश्त अभियान चलाया जा रहा है। भारत-नेपाल सीमा से जुड़े रास्तों पर विशेष चौकसी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। 

    पिकनिक की आड़ में संदिग्ध व्यक्तियों एवं संभावित शिकारियों पर भी वन विभाग की नजर है। मंगुराहा वन प्रक्षेत्र के प्रभारी रेंजर सुनील कुमार पाठक ने बताया कि नए साल के दौरान कई लोग जंगल में पिकनिक मनाने पहुंच जाते हैं। वे तेज आवाज में बाजा बजाते हैं, आग जलाकर खाना पकाते हैं और भोजन के बाद जूठे पत्तल, पॉलीथिन व अन्य कचरा जंगल में फेंक देते हैं। 

    इससे वन्य जीवों के साथ-साथ पूरे वन पर्यावरण को गंभीर खतरा उत्पन्न होता है। इसी को लेकर पेट्रोलिंग की जा रही है और जंगल के सभी रास्तों पर नजर रखी जा रही है। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी।