बगहा में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, दोन नहर पर 10 पीस साल की लकड़ी व टेंपो जब्त

वीटीआर के चिउटाहा वन क्षेत्र में वन विभाग ने दोन नहर पर छापा मारकर दस पीस साल की लकड़ी के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया। उनके पास से एक टेम्पो भी जब्त किया गया। वनपाल मुकेश कुमार मधुकर ने बताया कि गश्त के दौरान सूचना मिलने पर कार्रवाई की गई।

संवाद सहयोगी, बगहा/सेमरा। वीटीआर के वन प्रमंडल दो स्थित चिउटाहा वन क्षेत्र के कर्मियों ने जिमरी के पास दोन नहर पर छापेमारी कर एक टेंपो से लाई जा रही दस पीस साल की लकड़ी के साथ दो को गिरफ्तार किया है। जिनके पास से एक टेंपो भी बरामद की गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिमरी वन परिसर के वनपाल मुकेश कुमार मधुकर ने बताया कि 26 सितंबर की दोपहर वनरक्षी रामविलास पासवान, वनकर्मी अवकेश कुमार यादव के साथ गश्ती पर निकला था। उसी क्रम में सूचना मिली कि दोन नहर के रास्ते टेंपो से भारी संख्या में चिरान की लकड़ी ले जाई जा रही है।

भागने का असफल प्रयास जिसके बाद वन कक्ष संख्या 39 के पास दोन नहर पर छापेमारी करते हुए वाहनों की जांच करने में जुटे थे। उसी क्रम में टेंपो नंबर बीआर शून्य छह पीई 4683 को रोका गया तो उस पर सवार लोग वन विभाग की टीम को टेंपो खड़ा कर भागने का प्रयास करने लगे।

जिसके बाद वन कर्मियों के सहयोग से उन्हें पकड़ लिया गया। जब टेंपो की जांच की गई तो उसपर दस पीस साल का चिरान लकड़ी पाया गया। पकड़े गए दोनों लोगों से लकड़ी की कागजात की मांग की गई, लेकिन किसी के पास कोई कागजात नहीं पाया गया।

चिरान लकड़ी और टेंपो जब्त उसके बाद दोनों को गिरफ्तार करते हुए चिरान लकड़ी व टेंपो को जब्त कर वन क्षेत्र कार्यालय लाया गया। जहां हुई पूछताछ में जानकारी मिली कि उक्त लकड़ी पठखौली थाने के पठखौली निवासी मुकेश कुमार का है।